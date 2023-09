Natuklasan ng Isang Pag-aaral na Malaki ang Papel ng Mga Damo sa Pagkuha ng Carbon

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ni Young Zhou at ng kanyang koponan mula sa Quinney College of Natural Resources at sa Ecology Center ay nagbigay liwanag sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga damo sa pagkuha ng carbon. Ayon sa kaugalian, ang mga pagsisikap na mabawasan ang global warming ay nakatuon sa pagtatanim ng mga puno upang makuha at maimbak ang carbon dioxide. Gayunpaman, ang pag-aaral na ito ay nagpapakita na ang mga damo ay nag-aambag din ng malaki sa pag-iimbak ng carbon.

Na-publish sa Nature Geoscience, ang pag-aaral ay nakatuon sa mga tropikal na savanna, isang ecosystem kung saan ang mga puno at damo ay nagsasalu-salo sa espasyo. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga damo ay bumubuo ng higit sa kalahati ng nilalaman ng carbon sa lupa sa mga savanna na ito, kabilang ang lupa nang direkta sa ilalim ng mga puno. Hinahamon ng paghahanap na ito ang kumbensyonal na paniniwala na ang pagtatanim ng gubat ay pangunahing nagpapalaki ng pag-iimbak ng carbon sa mga puno.

Habang ang mga kagubatan ay pangunahing nag-iimbak ng carbon sa kanilang mga putot at dahon, ang mga madilaw na ecosystem ay nag-iimbak ng malaking bahagi ng carbon sa lupa. Ang mga damo ay may malawak na sistema ng ugat at nag-aambag sa pag-iimbak ng carbon sa pamamagitan ng nabubulok na mga organikong basura. Ito ay lalong mahalaga kung isasaalang-alang ang hindi tiyak na hinaharap na nailalarawan ng global warming at isang mas mataas na panganib ng tagtuyot at wildfires.

Ang pag-aaral ay naglalayong maunawaan ang papel ng mga damo sa pag-iimbak ng carbon dahil ang nakaraang pananaliksik ay pangunahing nakatuon sa mga puno. Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng masusing pagsisiyasat, sinusuri ang epekto ng tumaas na takip ng puno sa pag-iimbak ng carbon sa lupa sa mga savanna ecosystem. Ang mga resulta ay nagpakita na ang pagtaas sa imbakan ng carbon sa lupa na nagreresulta mula sa pagpapalawak ng takip ng puno ay minimal.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat din ng mga pagkakaiba-iba sa pagtugon sa pag-iimbak ng carbon sa lupa sa tumaas na takip ng puno, na may mga kadahilanan tulad ng pag-ulan, uri ng lupa, at ang kontribusyon ng pag-iimbak ng carbon mula sa mga damo na may mahalagang papel. Itinatampok nito ang pagiging kumplikado ng pagtaas ng takip ng puno at ang epekto nito sa carbon dynamics sa mga savanna soils.

Binibigyang-diin ng mga natuklasang ito ang kahalagahan ng pag-iingat at pagprotekta sa mga savanna ecosystem at pagkilala sa kanilang mga natatanging kontribusyon sa pandaigdigang siklo ng carbon. Ang pag-aaral ay nananawagan para sa isang mas komprehensibong pag-unawa sa kung paano ang iba't ibang elemento ng ecosystem, tulad ng mga damo at puno, ay nag-aambag sa pag-iimbak ng carbon upang bumuo ng mga epektibong estratehiya sa paglaban sa global warming.

Pinagmumulan:

– Sanggunian sa Journal: William J. Bond, Madelon F. Case, et al. Ang carbon ng lupa sa mga tropikal na savanna ay kadalasang nagmula sa mga damo. Kalikasan Geoscience. DOI: 10.1038/s41561-023-01232-0