Paano mo masasabi ang pagkakaiba ng sipon at COVID?

Habang patuloy na nakakaapekto ang pandemya ng COVID-19 sa mga komunidad sa buong mundo, napakahalaga na matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng mga sintomas ng karaniwang sipon at mga nauugnay sa novel coronavirus. Habang ang parehong mga sakit ay may ilang pagkakatulad, may mga pangunahing pagkakaiba na makakatulong sa iyo na matukoy kung dapat kang humingi ng medikal na atensyon o manatili lamang sa bahay at magpahinga.

Ano ang COVID-19?

Ang COVID-19, maikli para sa coronavirus disease 2019, ay isang nakakahawang sakit na dulot ng severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pangunahing kumakalat ito sa pamamagitan ng respiratory droplets kapag umuubo, bumahin, o nagsasalita ang isang taong may impeksyon.

Ano ang mga sintomas ng COVID-19?

Ang mga sintomas ng COVID-19 ay maaaring mag-iba mula sa banayad hanggang sa malala. Kasama sa mga karaniwang senyales ang lagnat, ubo, igsi ng paghinga, pagkapagod, pananakit ng katawan, pananakit ng lalamunan, at pagkawala ng lasa o amoy. Sa ilang mga kaso, ang mga indibidwal ay maaari ring makaranas ng mga gastrointestinal na sintomas tulad ng pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae.

Ano ang mga sintomas ng karaniwang sipon?

Ang sipon ay karaniwang nagpapakita ng mas banayad na sintomas kumpara sa COVID-19. Kasama sa mga karaniwang sintomas ng sipon ang sipon o baradong ilong, pagbahing, pananakit ng lalamunan, banayad na ubo, at paminsan-minsan ay mababang antas ng lagnat. Mahalagang tandaan na ang pagkawala ng lasa o amoy ay hindi karaniwang nauugnay sa isang sipon.

Paano mo makikilala ang sipon at COVID-19?

Bagama't maaaring maging mahirap ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa batay lamang sa mga sintomas, mayroong ilang pangunahing salik na dapat isaalang-alang. Una, ang mga sintomas ng COVID-19 ay may posibilidad na maging mas malala at mas matagal kaysa sa karaniwang sipon. Bukod pa rito, kung nakipag-ugnayan ka nang malapit sa isang taong nagpositibo sa COVID-19 o naglakbay kamakailan sa isang lugar na may mataas na rate ng impeksyon, mahalagang magpasuri para sa virus.

Kailan ka dapat humingi ng medikal na atensyon?

Kung nakakaranas ka ng malalang sintomas tulad ng hirap sa paghinga, patuloy na pananakit ng dibdib, pagkalito, o maasul na labi o mukha, mahalagang humingi ng agarang medikal na atensyon. Bukod pa rito, kung hindi ka sigurado tungkol sa iyong mga sintomas o may mga alalahanin, palaging pinakamahusay na kumunsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na maaaring magbigay ng gabay batay sa iyong partikular na sitwasyon.

Sa konklusyon, habang ang karaniwang sipon at COVID-19 ay maaaring magkapareho ng ilang pagkakatulad, may mga natatanging pagkakaiba na makakatulong sa iyong matukoy kung aling sakit ang maaaring nararanasan mo. Kung hindi ka sigurado o may mga alalahanin, palaging mas mabuting magkamali sa panig ng pag-iingat at humingi ng medikal na payo. Manatiling may kaalaman, magsagawa ng mabuting kalinisan, at sundin ang mga lokal na alituntunin sa kalusugan upang protektahan ang iyong sarili at ang iba sa mga mapanghamong panahong ito.