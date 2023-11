Paano ko malalaman kung aling mga app ang umuubos ng baterya ng aking iPhone?

Pagod ka na ba sa iyong baterya ng iPhone na namamatay nang mas mabilis kaysa sa iyong inaasahan? Nakikita mo ba ang iyong sarili na patuloy na naghahanap ng charger? Well, hindi ka nag-iisa. Maraming mga user ng iPhone ang nahaharap sa parehong isyu, ngunit ang magandang balita ay mayroong mga paraan upang matukoy kung aling mga app ang nakakaubos ng iyong baterya at gumawa ng mga kinakailangang aksyon upang ma-optimize ang paggamit nito.

Sinusuri ang Paggamit ng Baterya:

Upang matukoy kung aling mga app ang kumukonsumo ng pinakamaraming kapangyarihan sa iyong iPhone, sundin ang mga simpleng hakbang na ito:

1. Buksan ang "Mga Setting" na app sa iyong iPhone.

2. Mag-scroll pababa at mag-tap sa “Baterya.”

3. Dito, makikita mo ang isang listahan ng mga app at ang kani-kanilang mga porsyento ng paggamit ng baterya.

Pag-unawa sa Paggamit ng Baterya:

Mahalagang maunawaan ang mga terminong ginamit sa seksyon ng paggamit ng baterya:

– Aktibidad sa Background: Ipinapahiwatig nito ang dami ng kapangyarihan na natupok ng isang app habang tumatakbo sa background.

– Screen On Usage: Ipinapakita nito ang kapangyarihang natupok ng isang app habang aktibong ginagamit habang naka-on ang screen.

– Paggamit ng Screen Off: Kinakatawan nito ang kapangyarihang natupok ng isang app habang tumatakbo sa background nang naka-off ang screen.

Pagkilos:

Kapag natukoy mo na ang mga app na umuubos ng iyong baterya, maaari mong gawin ang mga sumusunod na hakbang upang i-optimize ang buhay ng baterya ng iyong iPhone:

– Limitahan ang Background App Refresh: Pumunta sa “Mga Setting,” pagkatapos ay “General,” at piliin ang “Background App Refresh.” I-disable ang feature na ito para sa mga app na hindi mo kailangang i-update sa background.

– Ayusin ang Mga Serbisyo sa Lokasyon: Ang ilang mga app ay gumagamit ng GPS at mga serbisyo ng lokasyon nang labis, na maaaring maubos ang iyong baterya. Pumunta sa "Mga Setting," pagkatapos ay "Privacy," at piliin ang "Mga Serbisyo sa Lokasyon" para pamahalaan ang mga pahintulot sa app.

- Bawasan ang Mga Push Notification: Ang mga hindi kinakailangang push notification ay maaari ding mag-ambag sa pagkaubos ng baterya. Pumunta sa "Mga Setting," pagkatapos ay "Mga Notification," at i-customize ang mga setting para sa bawat app.

– I-update ang Mga App: Ang mga developer ay madalas na naglalabas ng mga update upang mapabuti ang pagganap ng app at kahusayan ng baterya. Tiyaking napapanahon ang lahat ng iyong app.

FAQ:

T: Maaari ko bang ganap na ihinto ang paggana ng isang app sa background?

A: Hindi, pinapayagan ng iOS ang ilang mahahalagang app na tumakbo sa background, gaya ng email at mga app sa pagmemensahe.

Q: Makakaapekto ba ang hindi pagpapagana ng pag-refresh ng background app sa paggana ng app?

A: Maaari itong bahagyang maantala ang mga pag-update ng app, ngunit hindi ito makakaapekto sa pangunahing pagpapagana.

T: Gaano ko kadalas dapat i-update ang aking mga app?

A: Inirerekomenda na regular na i-update ang iyong mga app upang makinabang mula sa mga pag-aayos ng bug, mga patch ng seguridad, at pagpapahusay sa pagganap.

Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito at pag-optimize sa paggamit ng baterya ng iyong iPhone, masisiyahan ka sa mas mahabang buhay ng baterya at hindi gaanong mag-alala tungkol sa patuloy na paghahanap ng charger.