Pagbabago ng Mainit na Hangin sa Tubig na Iniinom: Isang Bagong Pambihirang Pag-aani sa Pag-aani ng Tubig

Ang mga mananaliksik sa Unibersidad ng Texas sa Austin ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa paghahanap na lumikha ng solusyon para sa kakulangan ng tubig. Sa kanilang pinakabagong pananaliksik, na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences, nakabuo sila ng isang molecularly engineered hydrogel na may kakayahang kumuha ng malinis na inuming tubig mula sa mainit na hangin gamit lamang ang solar energy.

Ang hydrogel ay nagbibigay-daan sa tubig na makuha nang mabilis at mahusay mula sa atmospera, kahit na sa mga temperatura na kasing taas ng 104 degrees Fahrenheit, na ginagawa itong angkop para sa mga lugar na nakakaranas ng sobrang init at limitadong access sa malinis na tubig. Sa teknolohiyang ito, ang mga indibidwal ay makakakuha ng tubig sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng device sa labas, nang hindi nangangailangan ng karagdagang pagkonsumo ng enerhiya.

Ang hydrogel ay maaaring makagawa sa pagitan ng 3.5 at 7 kilo ng tubig kada kilo ng gel material, depende sa mga antas ng halumigmig. Ang pinagkaiba ng pananaliksik na ito ay ang kakayahang umangkop ng hydrogel sa mga microgel, na lubos na nagpapahusay sa bilis at kahusayan ng pagkuha at pagpapalabas ng tubig. Sa pamamagitan ng pagbabago ng hydrogel sa mga micro-sized na particle, ang mga mananaliksik ay nakabuo ng isang napakahusay na sorbent na maaaring makabuluhang taasan ang produksyon ng tubig sa pamamagitan ng maraming pang-araw-araw na cycle.

Ang pagpapalaki ng teknolohiya ay ang susunod na mahalagang hakbang. Ang mga mananaliksik ay naglalayon na gawing isang murang, portable na solusyon ang kanilang mga natuklasan para sa paglikha ng malinis na inuming tubig na maaaring magamit sa buong mundo. Ang pag-unlad na ito ay maaaring makapagpabago ng buhay para sa mga populasyon na walang pangunahing access sa malinis na tubig, tulad ng sa Ethiopia, kung saan halos 60% ng populasyon ang nahaharap sa hamon na ito.

Kasama sa mga plano sa hinaharap para sa teknolohiya ang pag-optimize ng engineering ng microgels upang higit pang mapabuti ang kahusayan. Sinusuri din ng mga mananaliksik ang paggamit ng mga organikong materyales upang mabawasan ang mga gastos sa produksyon. Gayunpaman, nananatili ang mga hamon sa pag-scale ng produksyon ng sorbent at pagtiyak ng tibay ng produkto. Bilang karagdagan, ang mga pagsisikap ay isinasagawa upang lumikha ng mga portable na bersyon ng device para sa iba't ibang mga sitwasyon ng application.

Ang tagumpay na ito ay may potensyal na magbigay ng isang beacon ng pag-asa para sa mga rehiyon na apektado ng kakulangan ng tubig. Ang kakayahang gawing inuming tubig ang mainit na hangin gamit ang solar energy ay nagdudulot sa atin ng isang hakbang na mas malapit sa isang napapanatiling solusyon na maaaring magpagaan ng mga problema sa kakulangan ng tubig sa buong mundo.

Source:

Paglilitis ng National Academy of Sciences