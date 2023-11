Nagsisimula na ang Kasiyahan: Nandito na ang Steam Black Friday Sales!

Ang sabik na inaasahang pagbebenta ng Steam Black Friday ay opisyal na nagsimula, na nag-aalok sa mga manlalaro ng isang linggong extravaganza ng mga kamangha-manghang deal sa malawak na hanay ng mga sikat na titulo. Simula sa 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET, ang sale ay nangangako na magiging isang treat para sa mga mahilig sa gaming sa buong mundo. Ang pinakahihintay na kaganapang ito ay tatakbo hanggang Nobyembre 28, na magbibigay ng sapat na oras para sa mga manlalaro na magpakasawa sa kanilang paboritong libangan sa paparating na kapaskuhan.

Habang ang kumpletong listahan ng mga may diskwentong laro ay ipapakita lamang kapag nagsimula ang pagbebenta, ang Steam ay nagbigay sa amin ng isang mapanuksong sulyap sa kung ano ang aasahan sa pamamagitan ng isang kapana-panabik na trailer na nagpapakita ng mga seleksyon ng mga larong kalahok sa kaganapan. Ang lineup ay isang kahanga-hangang timpla ng mga minamahal na classic at kamakailang mga blockbuster. Ang mga mas lumang hiyas tulad ng Terraria at Hunt: Showdown ay magbabahagi ng limelight kasama ng mga bagong release gaya ng The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, at Starfield, na nangangako ng magkakaibang hanay ng mga opsyon para sa bawat panlasa sa paglalaro.

Sa kamakailang paglulunsad ng napakahahangad na Steam Deck OLED, na pumukaw sa interes ng mga mahilig sa handheld gaming, marami ang sabik na tumitingin sa pagbebenta para sa mga potensyal na diskwento sa mga larong tugma sa sikat na device. Mayroon ding pag-asam patungkol sa anumang potensyal na diskwento sa device mismo, dahil ang mga manlalaro ay umaasa na mapahusay ang kanilang karanasan sa paglalaro gamit ang makabagong handheld system na ito.

Ang pagsasama ng mas bagong mga titulo, tulad ng Like A Dragon: The Man Who Erased His Name at Call Of Duty: Modern Warfare 3, sa pagbebenta ay nananatiling hindi sigurado. Ang mga nakaraang benta ay nagpakita ng magkahalong resulta para sa mga kamakailang release, na ang ilan ay ganap na hindi kasama o tumatanggap ng kaunting mga diskwento kumpara sa iba pang mga pamagat. Gayunpaman, mataas ang pag-asam dahil sabik na hinihintay ng mga manlalaro ang anunsyo ng pagkakaroon at mga potensyal na diskwento ng mga inaasam na larong ito.

Habang ipinagdiriwang ng komunidad ng paglalaro ang pagdating ng mga benta ng Steam Black Friday, napupuno ang kasiyahan. Sa mga kaakit-akit na deal, diskwento, at kamangha-manghang lineup ng mga laro, binibigyang-daan ng kaganapang ito ang mga manlalaro na palawakin ang kanilang mga aklatan at tuklasin ang mga bagong pakikipagsapalaran nang hindi sinisira ang bangko. Humanda nang kunin ang iyong mga paboritong titulo at simulan ang kapanapanabik na mga digital na paglalakbay na magpapasaya sa iyo sa buong kapaskuhan at higit pa!

Mga Madalas Itanong

1. Kailan magsisimula ang pagbebenta ng Steam Black Friday?

Magsisimula ngayon ang mga benta ng Steam Black Friday at magsisimula sa 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET.

2. Gaano katagal tatagal ang mga benta ng Steam Black Friday?

Ang sale ay tatakbo nang eksaktong isang linggo, na magtatapos sa Nobyembre 28 kasabay ng pagsisimula nito.

3. Aling mga laro ang maaari nating asahan na makita sa pagbebenta?

Habang ang buong listahan ng mga larong kalahok sa pagbebenta ay mabubunyag lamang kapag nagsimula na ito, ang isang trailer na inilabas ng Steam ay nagbigay ng isang sulyap sa ilang kasamang mga pamagat tulad ng Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Lalaki: Miles Morales, at Starfield.

4. May diskwento ba ang Steam Deck OLED sa panahon ng pagbebenta?

Ang mga diskwento sa Steam Deck OLED mismo ay hindi pa nakumpirma, ngunit maraming mga manlalaro ang umaasa para sa mga potensyal na pagbabawas ng presyo na magpapahusay sa kanilang karanasan sa paglalaro.

5. Isasama ba sa sale ang mga bagong titulo tulad ng Like A Dragon: The Man Who Erased His Name at Call Of Duty: Modern Warfare 3?

Ito ay nananatiling hindi sigurado kung ang mga mas bagong pamagat ay magiging bahagi ng pagbebenta, dahil ang mga nakaraang benta ay nagpakita ng magkahalong resulta para sa mga kamakailang release. Gayunpaman, sabik na naghihintay ang mga manlalaro ng anumang mga anunsyo tungkol sa kanilang kakayahang magamit at mga potensyal na diskwento.