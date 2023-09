Ang OSIRIS-REx Sample Capsule ay Bumalik sa Earth na Puno ng Asteroid Material

By

Maaga sa Linggo, Setyembre 24, ang sample capsule ng OSIRIS-REx spacecraft ay muling papasok sa kapaligiran ng Earth, na magdadala ng humigit-kumulang 8.8 ounces (250 gramo) ng mabatong materyal na nakolekta mula sa ibabaw ng asteroid Bennu noong 2020. Ang sample na ito ay hindi lamang ang unang asteroid ng NASA sample ngunit din ang pinakamalaking nakolekta sa kalawakan.

Sa sandaling maabot ng spacecraft ang layo na humigit-kumulang 63,000 milya sa ibabaw ng Earth, ang isang mensahe mula sa mga operator sa lupa ay magti-trigger sa paglabas ng kapsula, na ipapadala ito sa pag-ikot patungo sa kapaligiran ng Earth. Ililipat ng spacecraft ang landas nito patungo sa asteroid Apophis, na magpapatuloy sa misyon nito sa ilalim ng bagong pangalan: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

Pagkatapos ng apat na oras na paglalakbay sa kalawakan, ang kapsula ay papasok sa kapaligiran ng Earth sa bilis na humigit-kumulang 27,650 mph. Ang compression ng atmospera ng Earth ay lilikha ng sapat na init upang masakop ang kapsula sa isang sobrang init na bola ng apoy. Gayunpaman, protektahan ng isang heat shield ang sample, na nagpapanatili ng temperatura na katulad ng sa ibabaw ni Bennu.

Upang matiyak ang isang ligtas na landing, ang mga parasyut ay ipapakalat. Una, ang isang drogue parachute ay magpapatatag sa pagbaba ng kapsula sa mga subsonic na bilis, na susundan ng pag-deploy ng pangunahing chute. Ang pangunahing chute ay magdadala ng kapsula sa natitirang bahagi ng daan, pabagalin ito sa humigit-kumulang 11 mph kapag touchdown.

Sa sandaling mapunta ang kapsula sa isang itinalagang lugar sa isang hanay ng militar sa Utah, lalapitan ito ng isang recovery team. Susubaybayan ng koponan ang landas ng kapsula gamit ang mga thermal at optical na instrumento, at kunin ito nang mabilis hangga't maaari upang maiwasang makontamina ang sample sa kapaligiran ng Earth.

Matapos mahanap at ma-package, ang kapsula ay ilipad sa pamamagitan ng helicopter sa isang pansamantalang malinis na silid sa hanay ng militar. Doon, sasailalim ito sa paunang pagproseso at pag-disassembly bago ihatid ng sasakyang panghimpapawid sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston. Sa gitna, ang sample ay idodokumento, aalagaan, at ipapamahagi para sa pagsusuri sa mga siyentipiko sa buong mundo.

Pinagmulan: Nathan Marder