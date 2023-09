Update sa PUBG Mobile 2.8: Naghihintay ang mga Nakatutuwang Pagbabago at Pagpapahusay

Ang pinakabagong installment ng PUBG Mobile, bersyon 2.8, ay nakatakdang magdulot ng ilang kapana-panabik na pagbabago at pagpapahusay sa karanasan sa gameplay. Mula sa mga binagong baril hanggang sa pagpapakilala ng bagong suntukan na armas, ang update na ito ay nangangako na pagandahin ang mga larangan ng digmaan para sa mga manlalaro sa buong mundo.

Ang isa sa mga pangunahing tampok ng pag-update ay ang pag-overhaul ng ilang mga baril at attachment. Ang Famas ay tumatanggap ng bagong 3D na modelo at binago ang mga istatistika, na ginagawa itong isang kakila-kilabot na sandata na magagamit lamang bilang isang Air Drop item. Samantala, ang AUG ay hindi na magiging isang Air Drop na armas, na nangangailangan ng mga manlalaro na hanapin ito sa mapa. Ang mga pagbabagong ito ay nag-aalok sa mga manlalaro ng nakakaintriga na pagpipilian sa pagitan ng AUG at M416.

Ipinapakilala ang Dagger, isang bagong suntukan na armas na available sa lahat ng mapa. Ang pag-equip dito ay magbubukas ng mga bagong animation para sa mga paggalaw at pag-atake ng grip, kasama ng mga espesyal na perk sa mga mode na may temang. Ang Dagger ay nagdudulot ng mas mataas na pinsala sa mga kaaway ng PvE, kabilang ang mga nakatagpo sa Metro Royale mode.

Ang mga tagahanga ng ACE32 ay nalulugod na malaman na ang kanilang karanasan sa baril na ito ay napabuti sa pag-update. Ang pahalang na pag-urong ay nabawasan, at ang pagpapaputok ng animation ay napino, na nagreresulta sa isang mas maayos at mas matatag na karanasan sa pagbaril.

Nagdaragdag ng higit na lalim upang labanan ang diskarte, ang Tactical Gunpowder Tool attachment ay gumagawa ng debut nito. Ang mga bolts na inilapat gamit ang pulbura ay magdudulot na ngayon ng naantalang pagsabog kapag natamaan, na nag-aalok sa mga manlalaro ng pagkakataon na malikhaing alisin ang kanilang mga kaaway.

Ang komunikasyon ay mahalaga sa PUBG Mobile, at ang update ay nagpapakilala ng smart voice marking feature. Kapag pinagana, pasalitang ibinabalita ng system ang pangalan ng isang minarkahang lokasyon, na nagpapahusay sa koordinasyon ng koponan. Ang impormasyon ng lokasyon ay ipinadala din bilang isang text message sa chat, na tinitiyak ang tuluy-tuloy na komunikasyon sa mga miyembro ng squad.

Sa mga tuntunin ng pag-customize, maaari na ngayong piliin ng mga manlalaro na makita o itago ang mga kasamang nanonood sa panahon ng mga laban. Ang opsyong ito ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na maiangkop ang kanilang karanasan sa kanilang mga kagustuhan, ito man ay nakatutok na labanan o interactive na komunikasyon.

Sa lahat ng mga kapana-panabik na pagbabagong ito, ang PUBG Mobile Update 2.8 ay nagdudulot ng sariwang kaguluhan at mga makabagong feature sa mga larangan ng digmaan. Mula sa mga inayos na baril hanggang sa pagpapakilala ng Dagger at ng Tactical Gunpowder Tool, makakaasa ang mga manlalaro ng nakaka-engganyong at nakakaengganyong karanasan sa paglalaro. Kaya, i-update ang laro, sumisid sa mga bagong feature, at simulan ang mga adventure na puno ng aksyon sa mundo ng PUBG Mobile.

Pinagmumulan:

– “PUBG Mobile Update 2.8 Patch Notes: Air Dropped AUG & Famas Revamp” sa Sportskeeda News