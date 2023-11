Bagong Pamagat: Paglalahad ng mga Lihim ng Sentro ng Milky Way Galaxy

Ang sentro ng ating Milky Way Galaxy ay nananatiling isang kaakit-akit at misteryosong paksa ng siyentipikong pag-aaral. Ang James Webb Space Telescope ng NASA ay nakakuha ng isang nakamamanghang larawan ng rehiyong ito, na nagbibigay sa amin ng isang sulyap sa gitna ng aming galactic na tahanan. Ang mapang-akit na larawang ito ay nagpapakita ng isang siksik na kumpol ng 5 milyong bituin, na nagniningning nang napakatalino sa gitna ng malawak na kalawakan ng Milky Way.

Matagal nang naiintriga ang mga siyentipiko sa rehiyong ito, madalas itong tinutukoy bilang "pintig ng puso" ng ating kalawakan. Ang kalapitan sa isang napakalaking black hole, na naninirahan sa gitna ng rehiyong ito, ay maaaring ipaliwanag ang matinding aktibidad nito. Nakaposisyon nang humigit-kumulang 300 light-years ang layo mula sa Earth, ang napakalaking black hole ay nagsasagawa ng hindi kapani-paniwalang gravitational pull na nagpapalit ng mga kalapit na protostar sa mga totoong bituin. Ang mga batang bituin na ito, na kilala bilang mga protostar, ay mabilis na umuusbong sa nakasisilaw na mga celestial na katawan, na ilang beses na mas malaki kaysa sa ating sariling araw.

Bago ang pangunguna sa mga obserbasyon ng James Webb Telescope, ang mga siyentipiko ay maaari lamang mag-isip tungkol sa mga intricacies na nakatago sa loob ng rehiyong ito. Ang mataas na resolution na mga larawan at sensitivity na ibinigay ng advanced na teknolohiya ng teleskopyo ay nagbibigay-daan sa mga mananaliksik na pag-aralan at maintindihan ang mga misteryo ng galactic center na ito nang may hindi pa nagagawang katumpakan. Sa bawat pagtuklas, lumalapit ang mga siyentipiko sa pag-unawa sa mga prosesong nagtutulak sa pagbuo at ebolusyon ng mga bituin sa gitna ng Milky Way.

FAQ:

Q: Ano ang nakuha ng James Webb Space Telescope?

A: Ang James Webb Space Telescope ay nakakuha ng isang kahanga-hangang larawan ng sentro ng Milky Way Galaxy.

Q: Ilang bituin ang naroroon sa rehiyong ito?

A: Ang larawan ay nagpapakita ng isang kumpol ng humigit-kumulang 5 milyong bituin.

Q: Ano ang kahalagahan ng rehiyong ito?

A: Naniniwala ang mga siyentipiko na ang rehiyong ito, na kilala bilang tibok ng puso ng kalawakan, ay may utang sa aktibidad nito sa kalapitan nito sa isang napakalaking black hole.

Q: Gaano kalayo ang gitnang black hole mula sa Earth?

A: Ang napakalaking black hole ay matatagpuan mga 300 light-years ang layo mula sa Earth.

Q: Anong mga pagbabagong nagaganap malapit sa black hole?

A: Ang matinding gravitational pull ng black hole ay nagiging sanhi ng mga kalapit na protostar na mag-evolve sa ganap na nabuong mga bituin.