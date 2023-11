Bagong Mga Alternatibo sa Pagsentensiya para sa NHS Manager na Nasangkot sa Malalang Pagbangga

By

Ang isang senior manager ng NHS na responsable para sa pagkamatay ng isang batang nagmomotorsiklo at bagong ama ay halos nakatakas sa oras ng pagkakakulong, sa halip ay tumanggap ng isang kumbinasyon na order ng serbisyo sa komunidad at probasyon. Si Monica McAlister, isang assistant director sa Southern Health Trust, ay napatunayang naging sanhi ng pagkamatay ni Matthew Arnold sa pamamagitan ng pagmamaneho nang walang ingat sa Lurgan Road sa Dromore. Bagama't naniniwala si Hukom Gordon Kerr KC na makatwiran ang isang walong buwang pagkakakulong, ang sentensiya ay bumaba sa ibaba ng 12 buwan, na nangangailangan ng pagsasaalang-alang ng mga alternatibong opsyon.

Kinilala ni Judge Kerr na pinili ni McAlister na unahin ang isang tawag na nauugnay sa trabaho kaysa sa ligtas na pagmamaneho, na humahantong sa isang potensyal na mapanganib na maniobra. Gayunpaman, isinasaalang-alang din niya ang ilang mga kadahilanan na nakaimpluwensya sa kanyang desisyon na mag-opt para sa isang pagkakasunud-sunod ng kumbinasyon. Kasama sa mga salik na ito ang maagang pagsusumamo ng pagkakasala ni McAlister, ang kanyang maliwanag na pagsisisi, at ang kanyang kapuri-puri na rekord at background sa trabaho. Ang pamilya ni Matthew Arnold ay nagpahayag din ng kanilang kawalan ng galit kay McAlister, na higit na nag-ambag sa desisyon.

Bilang resulta, maglilingkod si McAlister ng 50 oras ng serbisyo sa komunidad at sasailalim sa 12-buwang probation order. Nilalayon ng alternatibong paraan ng sentencing na ito na panagutin siya para sa kanyang mga aksyon habang nagbibigay-daan sa kanya ng pagkakataong mag-ambag ng positibo sa komunidad. Binigyang-diin ng hukom ang mapangwasak na epekto ng pagkamatay ni Matthew Arnold sa kanyang ina at asawa, gaya ng ipinahayag sa kanilang mga pahayag sa epekto ng biktima. Binigyang-diin nila ang kanilang pag-asa sa pananampalataya at ang kawalan ng poot kay McAlister, sa halip ay naniniwala na ang pamumuhay kasama ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon ay sapat na parusa.

Ang nakamamatay na aksidente ay nangyari sa junction ng Lurgan Road at Blackskull Road nang ang Toyota Avensis ng McAlister ay huminto sa daanan ng paparating na Ducati na motorbike ni Arnold. Sa kabila ng agarang tulong mula sa isang off-duty na GP at iba pang mga bystanders, malungkot na binawian ng buhay si Arnold. Ang utos ng kumbinasyon na ibinigay kay McAlister ay naglalayong tugunan ang hustisya ng kaso habang isinasaalang-alang ang mga salik tulad ng pagsisisi, serbisyo sa komunidad, at rehabilitasyon. Itinatampok nito ang isang potensyal na pagbabago sa mga alternatibong paghatol para sa mga kaso na kinasasangkutan ng pabaya sa pagmamaneho na nagreresulta sa mga pagkamatay.

