Hawked: Naghihintay ang Isang Bagong Pakikipagsapalaran

Handa ka na bang magsimula sa isang kapana-panabik na paglalakbay na puno ng kapanapanabik na aksyon at hindi masasabing mga kayamanan? Ihanda ang iyong sarili, dahil darating si Hawked sa Steam Early Access sa Nobyembre 30! Binuo ng MY.GAMES, ang third-person extraction shooter na ito ay nangangako ng nakaka-engganyong karanasan sa gameplay na magpapanatili sa iyo sa gilid ng iyong upuan.

Sa Hawked, ang mga manlalaro ay magkakaroon ng pagkakataon na makipagtulungan sa mga kapwa adventurer habang nag-navigate sila sa isang makulay at misteryosong isla. Sa bawat pagliko at pagliko, naghihintay ang mga kapana-panabik na hamon at pagkakataon. Mula sa paglutas ng mga masalimuot na palaisipan hanggang sa pagsali sa mga nakakabagbag-damdaming laban laban sa mga kakila-kilabot na kalaban, ang bawat hakbang na gagawin mo ay naglalapit sa iyo sa pag-alis ng hindi mabibiling pagnanakaw at mga kayamanan.

Makilahok sa bagong inihayag na Renegade Rally na kampanya at simulan ang epic adventure na ito kasama ang iyong mga kaibigan. Sa pamamagitan ng pag-enlist sa campaign, hindi ka lang magkakaroon ng pagkakataong makakuha ng mga kapana-panabik na reward ngunit magkakaroon ka rin ng pagkakataong manalo ng mga espesyal na premyo na may kasamang panghabambuhay na supply ng premium na pera. Isipin ang lahat ng mga posibilidad na naghihintay sa iyo habang ginalugad mo ang malalawak na landscape ng Hawked at i-enjoy ang mapang-akit nitong gameplay mechanics.

Habang ang Steam Early Access na bersyon ng Hawked ay malapit na, ang mga manlalaro ng console ay kailangang maghintay hanggang Maagang 2024 upang makasali sa kapana-panabik na aksyon. Ngunit makatitiyak, ang paghihintay ay magiging sulit! Ang mga developer ay nakatuon sa paghahatid ng pinakamahusay na karanasan sa paglalaro na posible, na tinitiyak na ang bawat platform ay tumatanggap ng isang tuluy-tuloy at pinakintab na paglabas.

Kaya't maghanda, tipunin ang iyong mga kaibigan, at maghanda para sa isang hindi malilimutang pakikipagsapalaran na walang katulad. Nakatakdang muling tukuyin ni Hawked ang genre gamit ang nakakapanabik na gameplay, nakaka-engganyong mundo, at nakakaakit na storyline. Sasagutin mo ba ang tawag at magiging isang maalamat na explorer? Nasa iyo ang pagpipilian.

Source: AKO.GAMES

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Q: Ano ang Hawked?

A: Ang Hawked ay isang third-person extraction shooter na binuo ng MY.GAMES, na nag-aalok ng kapana-panabik na karanasan sa gameplay kung saan nagtutulungan ang mga manlalaro para tuklasin ang isang makulay na isla, lutasin ang mga puzzle, talunin ang mga kalaban, at tumuklas ng mahalagang pagnakawan at kayamanan.

Q: Kailan magiging available ang Hawked sa Steam Early Access?

A: Ang Hawked ay magiging available sa Steam Early Access simula sa Nobyembre 30.

Q: Kailan ipapalabas si Hawked sa mga console?

A: Ang console release ng Hawked ay inaasahan sa Maagang 2024.

Q: Ano ang kampanya ng Renegade Rally?

A: Ang Renegade Rally campaign ay isang promotional event sa Hawked kung saan maaaring magpatala ang mga manlalaro para makatanggap ng mga reward at magkaroon ng pagkakataong manalo ng mga espesyal na premyo, kabilang ang lifetime supply ng premium currency.

Q: Maaari ba akong maglaro ng Hawked kasama ang aking mga kaibigan?

A: Oo, nag-aalok ang Hawked ng cooperative multiplayer na feature na nagbibigay-daan sa iyong makipagtambal sa iba pang mga manlalaro at magsama-sama sa pakikipagsapalaran.