May 6 beses na bang nagkaroon ng COVID?

Sa gitna ng patuloy na pandemya ng COVID-19, ang mga tanong tungkol sa virus at ang epekto nito ay patuloy na lumalabas. Ang isang ganoong tanong na nakakuha ng pansin ay kung ang sinuman ay nahawa ng virus nang maraming beses. Bagama't bihira ito, may mga naitala na kaso ng mga indibidwal na nakakaranas ng maraming impeksyon sa COVID-19. Suriin natin ang nakakaintriga na paksang ito at tuklasin ang ilang mga madalas itanong.

Ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng COVID-19?

Ang COVID-19, maikli para sa coronavirus disease 2019, ay isang nakakahawang sakit na dulot ng severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pangunahing kumakalat ito sa pamamagitan ng respiratory droplets kapag umuubo, bumahin, o nagsasalita ang isang taong may impeksyon. Kasama sa mga karaniwang sintomas ang lagnat, ubo, pagkapagod, at kahirapan sa paghinga. Gayunpaman, maaaring manatiling asymptomatic ang ilang indibidwal o makaranas ng banayad na sintomas.

Maaari bang magkaroon ng COVID-19 ang isang tao nang higit sa isang beses?

Bagama't bihira, posible para sa mga indibidwal na magkasakit ng COVID-19 nang maraming beses. Ang immune system ng tao ay karaniwang bumubuo ng mga antibodies upang labanan ang virus pagkatapos ng isang paunang impeksyon. Gayunpaman, ang mga antibodies na ito ay maaaring humina sa paglipas ng panahon, na nag-iiwan sa mga indibidwal na madaling ma-reinfection. Bukod pa rito, maaaring iwasan ng mga bagong variant ng virus ang immune response na nabuo ng mga nakaraang impeksyon, na humahantong sa muling impeksyon.

Ilang beses nang nagkaroon ng COVID-19 ang isang tao?

Bagama't hindi karaniwan, may mga naiulat na kaso ng mga indibidwal na nakakaranas ng maraming impeksyon sa COVID-19. Bagama't nag-iiba ang bilang ng mga muling impeksyon, may ilang pagkakataon kung saan ang mga indibidwal ay nagpositibo sa virus hanggang anim na beses. Ang mga kasong ito ay maingat na pinag-aaralan ng mga siyentipiko upang mas maunawaan ang pag-uugali ng virus at ang epekto nito sa immune system.

Bakit ang ilang mga tao ay nahawaan ng maraming beses?

Maraming mga kadahilanan ang nag-aambag sa posibilidad ng muling impeksyon. Una, ang tagal ng kaligtasan sa sakit pagkatapos ng isang paunang impeksyon ay nag-iiba sa bawat tao. Ang ilang mga indibidwal ay maaaring makaranas ng mas matatag at mas matagal na immune response, habang ang iba ay maaaring may mas mahinang tugon. Bukod pa rito, ang paglitaw ng mga bagong variant na naiiba sa orihinal na strain ay maaaring potensyal na lampasan ang immune response na nabuo ng mga nakaraang impeksiyon.

Konklusyon

Bagama't bihira, umiiral ang mga dokumentadong kaso ng mga indibidwal na nakakaranas ng maraming impeksyon sa COVID-19. Binibigyang-diin ng mga kasong ito ang kahalagahan ng patuloy na pagbabantay, kahit na para sa mga dati nang nahawaan ng virus. Habang patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentipiko at mananaliksik ang virus at ang mga variant nito, mahalagang sundin ang mga alituntunin sa kalusugan ng publiko, kabilang ang pagbabakuna, pagsusuot ng mask, pagsasagawa ng mabuting kalinisan sa kamay, at pagpapanatili ng social distancing, upang mabawasan ang panganib ng impeksyon at muling impeksyon. Manatiling may kaalaman, manatiling ligtas!