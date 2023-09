Ang Napabalitang Laki ng File at Tagal ng Gameplay ng Grand Theft Auto VI ay Dahilan ng Pag-aalala

Ang inaabangan na paglabas ng Grand Theft Auto VI ay nag-iwan sa mga tagahanga na sabik na naghihintay ng anumang balita o mga update mula sa Rockstar Games. Habang ang laro ay nasa pagbuo pa rin, ang kakulangan ng impormasyon ay humantong sa patuloy na daloy ng mga alingawngaw at haka-haka sa mga tagahanga.

Ang isang kamakailang tsismis na nakakuha ng pansin ay ang pag-aangkin na ang GTA VI ay magkakaroon ng napakalaking laki ng file na 750GB at isang haba ng gameplay na humigit-kumulang 400 oras. Nagdulot ito ng mga alalahanin para sa mga manlalaro, lalo na sa mga nalilimitahan ng espasyo sa storage ng console.

Ang rumored file size ay nagdudulot ng malaking problema para sa parehong PC at console gamers. Ang PS5, halimbawa, ay may 825GB SSD na panloob na hard drive, ngunit pagkatapos magreserba ng espasyo para sa mga file ng system, ang mga manlalaro ay natitira lamang na may 667GB. Ang napapabalitang laki ng file ng GTA VI ay lumampas sa bilang na iyon ng higit sa 80GB. Habang ang Xbox Series X ay may bahagyang mas malaking storage capacity na 1TB, mahigpit pa rin ang sitwasyon, lalo na para sa Series S model na may 512GB SSD hard drive nito.

Para malampasan ang potensyal na isyu sa storage na ito, kakailanganin ng mga manlalaro na mamuhunan sa karagdagang SSD internal storage para sa PS5 o SSD expansion card para sa Xbox Series X|S.

Bagama't ang mga tsismis na ito ay lumilikha ng pag-aalala sa mga manlalaro, mahalagang dalhin ang mga ito sa isang butil ng asin hanggang sa makumpirma. Mukhang hindi malamang na ang Grand Theft Auto VI ay mangangailangan ng napakalaking halaga ng espasyo sa imbakan. Gayunpaman, itinatampok nito ang mga potensyal na hamon na maaaring harapin ng mga manlalaro sa pagtaas ng laki ng file at limitadong mga opsyon sa storage.

Habang hinihintay ng mga tagahanga ang pagpapalabas ng Grand Theft Auto VI, malinaw na ang kapasidad ng storage ay magiging konsiderasyon para sa maraming manlalaro. Totoo man o hindi ang mga tsismis, inaasahan na ang mga developer ay makakahanap ng mga paraan upang i-optimize ang mga laki ng file nang hindi nakompromiso ang kalidad o haba ng gameplay.

Pinagmumulan:

– GTA 6 News (Twitter)