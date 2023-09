Bagong Chromecast Remote mula sa Google Spotted sa Android TV Beta

By

Mukhang gumagawa ang Google ng bagong Chromecast gamit ang Google TV, at ang mga kamakailang natuklasan sa Android TV 14 beta ay nagmumungkahi na maaaring may kasama itong na-update na remote. Natuklasan ng mahilig sa tech at Android deep diver na si Mishaal Rahman ang isang system video na nagpapakita ng outline ng tila isang bagong-bagong remote na idinisenyo upang kontrolin ang software ng Google TV.

Ang bagong remote ay may pagkakahawig sa kasalukuyang flat pill-shaped na remote na unang ipinakilala noong 2020. Gayunpaman, nagtatampok ito ng ilang kapansin-pansing pagbabago. Ang isa sa mga pangunahing pagkakaiba ay ang pagdaragdag ng mga karagdagang pindutan. Ang nakaraang anim na pangunahing mga pindutan ng kontrol ay tila na-rearranged upang magbigay ng puwang para sa kung ano ang maaaring maging isang bagong volume o channel rocker. Ang bagong button na ito ay tumutugma sa diameter ng mga face button sa remote.

Kasama rin sa muling idinisenyong remote ang isang star button sa kanang bahagi ng huling row. Ang button na ito ay naisip na isang nako-customize na "magic button," na una ay na-leak noong 2020 ngunit hindi nakarating sa huling disenyo ng orihinal na remote. Ang star button ay maaaring potensyal na payagan ang mga user na lumikha ng mga shortcut sa kanilang mga paboritong app, na nagbibigay ng isang maginhawang paraan upang ma-access ang madalas na ginagamit na nilalaman.

Sa mga nakalipas na buwan, pinalawak ng Google ang mga opsyon sa pagkontrol nito para sa mga produkto nito. Noong Enero, nagdagdag ang kumpanya ng mga bagong TV remote control sa Google Home app. Bukod pa rito, kasama sa pinakabagong Pixel Tablet na inilabas ng Google ang mga smart home control kapag naka-dock. Kung totoo nga ang bagong Google TV remote at Chromecast, maaari tayong makarinig ng higit pa tungkol sa mga ito sa paparating na kaganapan ng Google na Made by Google sa ika-4 ng Oktubre.

Pinagmumulan:

– Orihinal na artikulo: The Verge

– Ang mga natuklasan ni Mishaal Rahman sa Android TV 14 beta