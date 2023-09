Binubuksan ng Google ang Karanasan ng Bisita sa Mountain View

By

Nakatakdang buksan ng Google ang Google Visitor Experience sa punong tanggapan nito sa Mountain View, California. Nilalayon ng bagong destinasyon na bigyan ang mga bisita ng pagkakataong maranasan ang Google at ang lokal na komunidad nito. Ang karanasan ng bisita ay matatagpuan sa parang tent na "Gradient Canopy" na gusali ng opisina ng kumpanya, na dating kilala bilang Charleston East.

Ang Google Visitor Experience ay magtatampok ng hanay ng mga amenity, kabilang ang isang Google Store kung saan matututo ang mga bisita at makabili ng mga produkto ng hardware ng Pixel. Ito ang magiging ikatlong lokasyon ng Google Store, kasunod ng mga nasa Chelsea at Williamsburg sa New York City.

Bukod pa rito, ang karanasan ng bisita ay magsasama ng isang pampublikong café na tinatawag na "Café @ Mountain View," na nag-aalok ng espasyo para sa mga bisita upang makapagpahinga at mag-enjoy ng mga pampalamig. Ang "The Plaza" ay magbibigay ng panlabas na sining, mga kaganapan, at iba pang mga programa para sa mga bisita upang tamasahin.

Ang venue ay maglalaman din ng "The Huddle," isang puwang na nakatuon sa pagho-host ng mga lokal na kaganapan sa grupo ng komunidad at mga non-profit na aktibidad. Higit pa rito, ipapakita at susuportahan ng isang “Pop-Up Shop” ang mga lokal na negosyo.

Sa kasalukuyan, ang mga bisita sa Google campus ay maaari lamang magkaroon ng limitadong karanasan, nang walang available na opisyal na tindahan ng regalo. Ang bagong Google Visitor Experience ay mag-aalok ng kumpletong kapalit, na naglalayong magbigay ng komprehensibo at nakaka-engganyong karanasan para sa mga bisita.

Nakatakdang magbukas ang Google Visitor Experience sa Oktubre 12, na maghahatid ng “Googley experience” sa lahat ng bumibisita.