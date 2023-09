Hinaharap ng Google ang Antitrust Trial Higit sa Dominasyon ng Search Engine

Hahamon ang Google sa isang mahalagang pagsubok sa antitrust ng US habang sinusubukan ng mga pederal na regulator na lansagin ang imperyo nito sa internet. Sa susunod na 10 linggo, ang mga pederal na abogado at mga abogado ng estado ay magpapakita ng ebidensya upang patunayan na niloko ng Google ang merkado sa pabor nito, na lumalabag sa Sherman Act sa pamamagitan ng paggawa sa search engine nito bilang default na pagpipilian sa iba't ibang lugar at device. Tutukuyin ng paglilitis kung nilabag ng Google ang batas at, kung gayon, anong mga hakbang ang dapat gawin upang mapigil ang tech giant.

Ang demanda ay isinampa ng Justice Department halos tatlong taon na ang nakalipas, na inaakusahan ang Google ng paggamit nito sa pangingibabaw sa paghahanap sa internet upang makakuha ng hindi patas na kalamangan laban sa mga kakumpitensya. Sinasabi ng gobyerno na ang Google ay nagbabayad ng bilyun-bilyong dolyar taun-taon upang maging default na search engine sa mga device tulad ng iPhone at mga web browser tulad ng Safari at Firefox. Bukod pa rito, ipinagtatalo ng mga regulator na ilegal na minamanipula ng Google ang merkado sa pamamagitan ng pag-aatas sa search engine nito na isama sa Android software nito para sa mga smartphone.

Naninindigan ang Google na nahaharap ito sa makabuluhang kumpetisyon at binabanggit ang mga search engine tulad ng Bing ng Microsoft at mga website tulad ng Amazon at Yelp bilang mga halimbawa. Iniuugnay ng kumpanya ang tagumpay nito sa patuloy na pagpapahusay sa search engine nito at binibigyang-diin na pinipili ng mga tao na gamitin ang Google dahil sa pagiging maaasahan at pagganap nito.

Ang kinalabasan ng pagsubok ay maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa Google. Kabilang sa mga posibleng kahihinatnan ang pagwawakas sa pagsasanay sa pagbabayad ng mga kumpanya upang gawing default na search engine ang Google, o ang Google ay nawawalan ng focus habang ito ay nasasangkot sa mga legal na labanan. Ang isang katulad na kaso ng antitrust laban sa Microsoft noong 1998 ay nagresulta sa hirap ng kumpanya na umangkop sa mga umuusbong na teknolohiya, na nagbigay-daan sa Google na sumikat.

Bilang karagdagan sa kasalukuyang pagsubok, nahaharap din ang Google sa isang kaso ng antitrust na nauugnay sa teknolohiya ng advertising nito. Sinasabi ng gobyerno na monopolyo ng Google ang mga pangunahing teknolohiya sa digital na advertising at iminungkahi na maaaring kailanganin ng Google na ibenta ang bahagi ng negosyong adtech nito upang matugunan ang mga alalahanin ng mga anti-competitive na kasanayan.

