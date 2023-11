Nag-aalok ang Google Fi Wireless ng $75 na Diskwento sa Pixel Watch 2 LTE para sa Mga Umiiral na Subscriber

By

Nagbibigay ang Google Fi Wireless ng espesyal na deal sa Black Friday para sa mga kasalukuyang subscriber ng MVNO, na nag-aalok ng $75 na diskwento sa Pixel Watch 2 LTE. Upang ma-avail ang diskwento, kailangang gamitin ng mga user ang promo code na BLACKFRIDAY habang nag-checkout, na pinababa ang presyo sa $324.99. Gayunpaman, hindi tinukoy ng Google ang tagal ng deal na ito, kaya ipinapayong para sa mga interesadong customer na bumili sa lalong madaling panahon.

Samantala, ang US Google Store at iba pang mga retailer ay nagbebenta ng orihinal na Pixel Watch (Wi-Fi) sa $199.99, samantalang ang LTE na modelo ay nakapresyo sa $249.99 pagkatapos makatanggap ng $80 na diskwento. Ito ay nananatiling upang makita kung ang Google ay magpapatuloy sa pagbebenta ng nakaraang naisusuot bilang ang mas abot-kayang opsyon sa lineup.

Bilang karagdagan sa diskwento sa Pixel Watch 2 LTE, nag-aalok din ang Google Fi Wireless ng $10 na diskwento sa iba't ibang Pixel Watch band gaya ng Active, Stretch, Leather, at Two-Tone Leather band, pati na rin ng $10 na diskwento sa Charging Cable , available sa Google Store.

Higit pa rito, ipinakilala ng Google Fi ang ilang iba pang deal sa Black Friday para sa mga customer nito. Kabilang dito ang: $699 pabalik sa Pixel 8 pagkatapos ng 24 na buwanang bill credits kapag nag-sign up para sa Unlimited Plus plan hanggang sa katapusan ng taon, $200 na diskwento sa lahat ng pagbili sa Pixel 8 kaagad gamit ang promo code na EXTRA200, isang matitipid na $300 sa Pixel 8 para sa mga kasalukuyang customer, at hanggang $550 ang ibabalik pagkatapos ng 24 na buwan sa pinakabagong mga Samsung Galaxy S23 device. Bukod pa rito, ang mga customer ay maaaring makinabang mula sa $600 na pabalik sa Motorola razr+ pagkatapos ng 24 na buwanang bill credits.

Kung pinag-iisipan mong bilhin ang Pixel Watch 2 LTE o iba pang deal sa Google Fi Black Friday, tiyaking sulitin ang mga alok na ito sa limitadong oras at mag-enjoy ng mga eksklusibong diskwento sa iyong mga paboritong device.

FAQ

1. Magagamit ko ba ang $75 na diskwento sa Pixel Watch 2 LTE kung hindi ako kasalukuyang subscriber ng Google Fi Wireless?

Hindi, ang $75 na diskwento sa Pixel Watch 2 LTE ay partikular na inaalok sa mga kasalukuyang MVNO subscriber ng Google Fi Wireless. Kung hindi ka kasalukuyang subscriber, maaaring hindi ka karapat-dapat para sa partikular na deal na ito.

2. Gaano katagal valid ang Black Friday deal para sa Pixel Watch 2 LTE?

Hindi nagbigay ang Google ng partikular na impormasyon tungkol sa tagal ng deal sa Black Friday para sa Pixel Watch 2 LTE. Inirerekomenda na gawin ang iyong pagbili sa lalong madaling panahon upang matiyak na hindi mo makaligtaan ang diskwento.

3. Mayroon bang iba pang mga diskwento na available sa Google Fi para sa Black Friday?

Oo, bilang karagdagan sa Pixel Watch 2 LTE deal, nag-aalok ang Google Fi Wireless ng mga diskwento sa iba't ibang device, kabilang ang mga Pixel 8 at Samsung Galaxy S23 device. Mayroon ding mga diskwento sa mga Pixel Watch band at Charging Cable.

4. Maaari ko bang pagsamahin ang maraming deal sa Black Friday sa Google Fi Wireless?

Bagama't maaaring mag-iba-iba ang mga partikular na kumbinasyon, dapat ay mapakinabangan mo ang maraming deal sa Black Friday sa Google Fi Wireless. Halimbawa, kung isa kang kasalukuyang subscriber, maaari kang makinabang sa diskwento sa Pixel Watch 2 LTE pati na rin sa mga diskwento sa iba pang device gaya ng Pixel 8.

5. Saan ako makakahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa Google Fi Wireless at mga deal sa Black Friday nito?

Maaari mong bisitahin ang website ng Google Fi Wireless o sundan ang kanilang mga opisyal na channel sa social media upang makahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa kanilang mga deal sa Black Friday. Bilang karagdagan, ang mga website at forum ng balita sa teknolohiya ay maaari ding magbigay ng karagdagang mga detalye tungkol sa mga alok na ito.