Ang Ambisyosong Plano ng Google na Pasukin ang Industriya ng Pagsusugal

Pagdating sa pagpasok sa industriya ng paglalaro, nagkaroon ng malalaking pangarap ang Google. Sa pagpupursige nitong magkaroon ng foothold sa gaming, ang tech giant ay nag-explore ng iba't ibang diskarte, kabilang ang pakikipagtambal kay Tencent para makakuha ng malaking stake sa kilalang developer ng laro, ang Epic Games.

Sa pangunguna ng platform ng streaming ng laro nito, ang Stadia, nilalayon ng Google na guluhin ang merkado at patatagin ang presensya nito sa pamamagitan ng pamumuhunan sa imprastraktura ng nilalaman. Sa una, isinasaalang-alang ng kumpanya ang mga high-profile na deal para sa Stadia ngunit sa kalaunan ay nag-pivote sa pagtatatag ng sarili nitong mga first-party na label at pakikipagtulungan sa mga third-party na publisher.

Sa isang kamakailang kaso sa korte sa pagitan ng Epic Games at Google, ipinahayag na si Phil Harrison, ang dating pinuno ng Stadia, ay nagmungkahi ng isang nakakaintriga na ideya. Iminungkahi ni Harrison na makipagsosyo ang Google sa Tencent at sama-samang bilhin ang lahat ng share ng Epic Games. Ang nasabing hakbang ay magbibigay sa Google ng malaking kalamangan sa co-ownership ng Fortnite, isang laro na nakabuo ng kahanga-hangang $5.5 bilyon sa kita noong 2018, na nagpapatibay sa posisyon nito bilang isa sa pinakamalaking laro sa panahong iyon.

Sa kawalan ng matagumpay na pakikitungo sa Tencent, ginalugad din ng Google ang posibilidad na makakuha ng 20% ​​stake sa Epic Games para sa napakalaking $2 bilyon. Ang mga dokumento ng hukuman ay nagpakita ng mga pag-uusap sa email sa mga executive ng Google, na nagbibigay-liwanag sa mga paunang ideya at plano para sa platform ng paglalaro.

Ang potensyal na pagkuha o pamumuhunan sa Epic Games ay nakita bilang isang madiskarteng hakbang upang i-maximize ang abot ng Google sa iba't ibang serbisyo nito. Itinampok ni Phil Harrison kung paano maaaring humimok ng paglago ang Fortnite para sa platform ng YouTube ng Google sa pamamagitan ng pagtaas ng oras ng panonood ng laro. Bilang karagdagan, ang pamumuhunan ay maaaring makatulong sa Google na ilipat ang milyun-milyong manlalaro mula sa Amazon Web Services patungo sa Google Cloud Platform nito at magtatag ng isang malakas na foothold sa industriya ng gaming.

Habang ang mga plano ng Google na pumasok sa industriya ng paglalaro sa pamamagitan ng Epic Games ay hindi natupad, ipinakita nito ang determinasyon ng kumpanya na gumawa ng marka sa isang mataas na mapagkumpitensyang merkado. Sa ngayon, ang Tencent ay may hawak na 40% stake sa Epic Games, habang ang Sony Corp. ay nagmamay-ari ng 5% stake, na ang Epic Games ay nagkakahalaga ng higit sa $31 bilyon.

FAQ

1. Ano ang Stadia?

Ang Stadia ay isang cloud gaming platform na binuo ng Google. Nagbibigay-daan ito sa mga user na mag-stream ng mga video game sa iba't ibang device nang hindi nangangailangan ng dedikadong gaming hardware.

2. Ano ang Epic Games?

Ang Epic Games ay isang kilalang developer at publisher ng video game, na kilala sa paggawa ng mga sikat na laro tulad ng Fortnite, Gears of War, at Unreal Tournament.

3. Sino si Tencent?

Ang Tencent ay isang Chinese multinational conglomerate na dalubhasa sa iba't ibang serbisyo at produkto na nauugnay sa internet. Ito ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng video game sa mundo at kinikilala bilang isang pangunahing manlalaro sa industriya.

Pinagmulan: Ang Verge