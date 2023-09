Ang GE Aerospace ay Bumuo ng Worm-Like Robot para sa Jet Engine Inspections at Repairs

Inihayag ng GE Aerospace ang pinakabagong inobasyon nito sa robotics technology sa pagbuo ng Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm). Ang mala-worm na robot na ito ay may potensyal na baguhin ang paraan ng pag-inspeksyon at pag-aayos ng mga jet engine, pinapaliit ang downtime at nag-aalok ng mas kaunting mga invasive na solusyon.

Ang Sensiworm ay partikular na idinisenyo upang kumilos bilang isang karagdagang hanay ng mga mata at tainga para sa mga operator ng serbisyo habang nagsasagawa sila ng mga inspeksyon sa loob ng masalimuot na panloob ng mga makina ng sasakyang panghimpapawid. Katulad ng mga pagsulong sa malambot na robotics na ginagamit sa minimally invasive na mga operasyon para sa mga pasyente, ang teknolohiyang ito ay nagbibigay-daan sa mga technician na mahusay na suriin at ayusin ang mga jet engine habang sila ay nasa pakpak pa, nang hindi nangangailangan ng pag-disassembly.

Katulad ng isang inchworm, ang Sensiworm ay maaaring gumapang sa iba't ibang bahagi ng makina, kabilang ang mga umiikot na wind turbine blades. Nilagyan ng suction-cup feet, maaari itong mag-navigate sa mga hadlang at maabot ang mga lugar na kung hindi man ay hindi mapupuntahan dahil sa gravity. Ang robot ay may kakayahang makita at sukatin ang kapal ng mga thermal barrier coatings, pati na rin ang pag-detect ng mga pagtagas ng gas, na nagbibigay sa mga operator ng real-time na data at mga live na video feed mula sa bawat sulok ng engine.

Binuo ng GE Aerospace ang Sensiworm sa pakikipagtulungan sa SEMI Flex Tech, isang pampublikong-pribadong koalisyon na pinondohan ng US Army na nakatutok sa pagsulong ng flexible electronics. Gayunpaman, ang kumpanya ay hindi nagbigay ng mga detalye sa yugto ng pag-unlad o kapag ang robot ay i-deploy para sa praktikal na paggamit.

Ang makabagong teknolohiyang ito ay may potensyal na makabuluhang bawasan ang downtime sa pagpapanatili ng sasakyang panghimpapawid at pagbutihin ang pangkalahatang kahusayan ng mga inspeksyon at pagkukumpuni. Gamit ang Sensiworm, ang mga operator ay magkakaroon ng halos walang limitasyong pag-access upang siyasatin ang mga makina, na tinitiyak ang pinakamainam na pagganap at kaligtasan nang hindi nangangailangan ng malawakang disassembly.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan ng artikulo