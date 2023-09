Ipinakilala ng Gboard ng Google ang Proofread na Feature upang Pahusayin ang Kalidad ng Nilalaman

By

Ang Gboard ng Google, na kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na keyboard sa Android, ay nagdagdag kamakailan ng isang kapana-panabik na bagong feature. Ang pinakabagong beta na bersyon ng Gboard app (v13.4) ay may kasama na ngayong opsyon na 'Proofread', na pinapagana ng generative AI, na maaaring suriin ang mga text para sa mga error sa spelling, grammar, at bantas at maayos ang mga ito nang walang putol. Tinatanggal ng karagdagan na ito ang pangangailangan para sa mga serbisyo ng third-party tulad ng Grammarly.

Ayon sa 9To5Google, lumalabas ang opsyong Proofread sa toolbar ng Gboard. Sa pag-tap sa opsyon, pinoproseso ng feature ang content at nagbibigay ng binagong bersyon na may anumang natukoy na mga error na naitama. May pagpipilian ang mga user na palitan ang kanilang orihinal na nilalaman ng binagong bersyon sa pamamagitan ng pag-tap sa thumbs-up button. Bilang kahalili, maaari nilang i-dismiss ang mungkahi sa pamamagitan ng pag-click sa thumbs-down na button.

Bilang karagdagan sa opsyong Proofread, magpapakita ang Gboard ng button na 'Ayusin ito'. Awtomatikong itinatama ng button na ito ang mga error nang hindi ipinapakita ang binagong bersyon o pinapayagan ang user na tanggapin o tanggihan ang mungkahi. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga opsyon na 'Proofread' at 'Ayusin ito' ay nangangailangan ng karagdagang paglilinaw.

Ang button na 'Ayusin ito' ay unang lalabas sa toolbar ng Gboard, at sa pag-tap dito, ang mga user ay makakatanggap ng prompt na nagpapaliwanag na "ang text na na-proofread ay ipapadala sa Google at pansamantalang ipoproseso upang lumikha ng mga mungkahi sa grammar at pagsulat." Dapat tanggapin ng mga user ang mga tuntunin at kundisyon na ito bago nila magamit ang feature.

Kasalukuyang walang impormasyon kung kailan magiging available ang mga bagong feature na ito sa stable na bersyon ng Gboard app. Ang pagbuo at pagsubok ng mga generative na feature ng AI ay karaniwang nangangailangan ng malaking oras at pagsisikap bago sila maipalabas sa publiko. Sana, isasama rin ng Samsung ang isang tampok na pinapagana ng AI upang mapahusay ang kalidad ng nakasulat na nilalaman sa Samsung Keyboard.

Pinagmumulan:

– 9To5Google