Inilabas ng Frontegg ang Next-Generation na Customer Identity Platform sa AWS Marketplace

Inihayag ng Frontegg, isang nangungunang platform ng pagkakakilanlan ng customer, ang pagkakaroon ng makabagong solusyon nito sa AWS Marketplace. Binibigyang-daan ng partnership na ito ang mga customer at bagong prospect ng Frontegg na madaling ma-access at magamit ang mga cutting-edge na kakayahan ng platform sa pamamagitan ng streamline na proseso ng pagkuha ng AWS Marketplace at mga opsyon sa pagpepresyo na nakabatay sa paggamit.

"Binabago ng aming platform ang karanasan sa pamamahala ng user, nagbibigay-kapangyarihan sa mga organisasyon at mga end-user," sabi ni Sagi Rodin, co-founder at CEO ng Frontegg. “Sa pamamagitan ng pagdadala sa Frontegg sa nangungunang cloud marketplace ng industriya, nagtatakda kami ng bagong pamantayan sa industriya sa pagkakakilanlan at pamamahala ng user. Maaaring pabilisin ng mga kumpanya ng SaaS ang pagbabago at mabilis na sukatin ang kanilang mga aplikasyon gamit ang aming mga advanced na feature. Sa mga kamakailang pagpapahusay at aming presensya sa AWS Marketplace, handa kami para sa patuloy na paglago.

Ipinakilala kamakailan ng Frontegg ang Frontegg Forward, isang hanay ng mga bagong feature na idinisenyo upang mapahusay ang pamamahala ng user at pagkakakilanlan, na may pagtuon sa bilis at flexibility. Kabilang dito ang feature na Hierarchies, na nagbibigay-daan sa mga user na lumikha ng masalimuot na istruktura ng organisasyon, at ang Security Suite, na nag-aalok ng real-time na pangangasiwa sa seguridad, pagbibigay-kapangyarihan sa end-user, at awtomatikong pagtukoy ng pagbabanta. Bukod pa rito, ang tampok na Mga Entitlement ay nagbibigay sa mga organisasyon ng mga iniangkop at kontrol sa konteksto para sa pag-access ng user batay sa mga tungkulin at pahintulot. Panghuli, ang tampok na Signals ay nag-aalok ng mahusay na analytics upang himukin ang mga proactive na pagkakataon sa upsell, pagpapagaan ng panganib, at mga insight sa heograpikal na pagpapalawak.

Bilang isang top-ranked na platform ng CIAM (Customer Identity and Access Management) na kinikilala ng G2 Crowd, ang Frontegg ay nagbibigay ng isang komprehensibong hanay ng mga functionality sa pamamahala ng pagkakakilanlan. Mula sa tuluy-tuloy na daloy ng onboarding at advanced na mga karapatan ng user hanggang sa matatag na awtorisasyon, pamamahala sa tungkulin, mga hakbang sa seguridad ng account, at suporta sa maraming pangungupahan, ang Frontegg ay nagbibigay sa mga kumpanya ng SaaS ng mga kinakailangang tool para mapahusay ang seguridad at karanasan ng user.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa makabagong platform ng pagkakakilanlan ng customer ng Frontegg at upang ma-access ang isang libreng pagsubok, bisitahin ang kanilang pahina ng AWS Marketplace.

FAQ

Ano ang Frontegg?

Ang Frontegg ay isang platform ng pagkakakilanlan ng customer na nagbibigay kapangyarihan sa mga kumpanya ng SaaS na pahusayin ang seguridad at karanasan ng user sa pamamagitan ng mga komprehensibong paggana ng pamamahala ng pagkakakilanlan.

Ano ang AWS Marketplace?

Ang AWS Marketplace ay isang online na catalog kung saan ang mga customer ng Amazon Web Services (AWS) ay makakahanap, makakabili, makakapag-deploy, at makakapamahala ng software, serbisyo, at solusyon ng third-party upang suportahan ang kanilang mga negosyo.

Ano ang mga pangunahing tampok ng Frontegg Forward?

Ipinakilala ng Frontegg Forward ang ilang bagong feature, kabilang ang Hierarchies, na nagbibigay-daan sa mga user na lumikha ng mga kumplikadong istrukturang pang-organisasyon, at ang Security Suite, na nag-aalok ng real-time na pangangasiwa sa seguridad, pagbibigay-kapangyarihan sa end-user, at awtomatikong pagtuklas ng pagbabanta. Bukod pa rito, nagbibigay ang Frontegg Forward ng Mga Entitlement para sa mga iniangkop na kontrol sa pag-access ng user at Signals para sa matatag na analytics.

Paano ko maa-access ang isang libreng pagsubok ng Frontegg?

Upang ma-access ang isang libreng pagsubok ng Frontegg, bisitahin ang kanilang AWS Marketplace page at sundin ang mga tagubiling ibinigay.