Paano Patuloy na Nagmumukhang Mas Bata si Davina McCall kaysa Kailanman

Si Davina McCall ay kilala sa kanyang kabataang hitsura at hindi maikakaila na enerhiya, at maraming tao ang nagtataka kung paano siya nagagawang magmukhang mas bata kaysa dati. Sa kabila ng pagiging nasa mata ng publiko sa loob ng halos 30 taon, si Davina ay tila tumatanda nang pabalik.

Isa sa mga sikreto niya sa pag-defying ng edad ay ang kanyang skincare routine. Pinapanatili ito ni Davina na medyo simple, gamit ang mga abot-kayang produkto na makikita sa mga supermarket at mga high street store. Siya ay nanunumpa sa pamamagitan ng Garnier's Micellar water upang linisin at alisin ang makeup nang marahan. Sinundan niya ito ng toner ni Dr Frances Prenna Jones na tinatawag na Formula 2006, na perpekto para sa kanyang mamantika na balat. Ang kanyang ritwal sa pangangalaga sa balat ay nakumpleto na may "marangyang" Ultra-lift night cream at SPF50 sunscreen ni Garnier.

Pagdating sa makeup, mas gusto ni Davina ang natural look. Madalas siyang gumagamit ng mga produkto mula sa hanay ng Trinny Woodall, Trinny London, kasama ang kanilang BFF De-Stress cream para sa light coverage. Basic na mascara, Clinique's Chubby stick lipsticks, at isang dampi ng blush ang kumukumpleto sa kanyang fresh-faced look.

Naging trademark na bahagi ng kanyang imahe ang malasang buhok ni Davina. Kinulayan niya ang kanyang mga kandado sa kanyang sarili sa bahay at hindi kailanman pinapayagan ang kanyang buhok na matuyo sa hangin, piniling magpatuyo ng isang mahusay na brush.

Malaki ang ginagampanan ng fitness sa kabataang hitsura ni Davina. Siya ay nagtataguyod para sa regular na ehersisyo at naniniwala na ito ang susi sa kabataan. Isinasama ni Davina ang iba't ibang aktibidad sa kanyang routine, tulad ng mabilis na paglalakad sa aso, pagtakbo, Pilates, boxing class, at weight training. Mayroon pa siyang sampung minutong pag-eehersisyo sa braso na magagamit sa kanyang website.

Si Davina ay sumusunod sa isang diyeta na walang asukal, na nakakatulong sa kanyang pangkalahatang kalusugan. Nalampasan niya ang mga nakaraang pakikibaka sa anorexia at addiction at ngayon ay inuuna niya ang kanyang kapakanan.

Bilang konklusyon, kasama sa mga anti-aging na sikreto ni Davina McCall ang walang kaguluhan na gawain sa pangangalaga sa balat, natural na makeup, maayos na buhok, regular na ehersisyo, at diyeta na walang asukal. Ang kanyang pangako sa pag-aalaga sa kanyang sarili sa loob at labas ang siyang nagpapanatili sa kanyang mukhang mas bata kaysa dati.

