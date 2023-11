Freesync vs G-Sync: Debunking ang Gaming Monitor Battle

Ang mga gaming monitor na may logo ng AMD FreeSync o Nvidia G-Sync ay naging karaniwan sa merkado. Ang parehong mga teknolohiya ay nagbibigay ng mga variable na rate ng pag-refresh upang matiyak ang maayos at pare-parehong gameplay. Ngunit ang tanong ay nananatili: alin ang mas mahusay?

Marunong sa pagganap, ang AMD FreeSync at Nvidia G-Sync ay mas magkatulad kaysa magkaiba. Isina-synchronize ng mga variable na teknolohiya ng refresh rate na ito ang refresh rate ng monitor sa output ng frame rate ng device, na inaalis ang pagkapunit ng screen at tinitiyak ang maayos na gameplay. Parehong tinutugunan din ang mga isyu sa frame pacing na maaaring magdulot ng pagkautal. Ang V-sync ay isang alternatibo ngunit maaaring makabuluhang bawasan ang frame rate. Hinahawakan ng FreeSync at G-Sync ang paglubog ng frame nang hindi sinasakripisyo ang pagganap.

Habang ang karamihan sa mga display na may suporta sa FreeSync o G-Sync ay tugma sa parehong mga teknolohiya, may mga pagbubukod. Ang G-Sync at G-Sync Ultimate ng Nvidia ay nangangailangan ng partikular na hardware at gumagana lamang sa mga Nvidia GPU. Mas mahusay na gumaganap ang proprietary solution na ito sa mas mababang rate ng pag-refresh sa ibaba 40-48Hz. Gayunpaman, sa mga totoong sitwasyon sa mundo, maaaring walang makabuluhang epekto ang kalamangan na ito. Karamihan sa mga user ay nag-uulat ng mga positibong karanasan sa parehong FreeSync at G-Sync sa mas mababang mga rate ng pag-refresh.

Sa mga tuntunin ng mga tampok, ang parehong FreeSync at G-Sync Compatible na mga display ay halos magkapareho. Ang mga pangunahing pagkakaiba ay kasama ng Nvidia's G-Sync at G-Sync Ultimate monitor, na mayroong proprietary hardware para sa mas malawak na suporta sa refresh rate. Gayunpaman, ang mga sitwasyon kung saan ang isang laro ay tumatakbo sa ibaba 48 FPS na may adaptive sync na naka-on ay bihira. Tinutugunan ng FreeSync at G-Sync Compatible monitor ang isyung ito sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga frame.

Pagdating sa compatibility ng monitor at video card, karamihan sa mga monitor na sumusuporta sa AMD FreeSync o Nvidia G-Sync Compatible ay dapat gumana nang magkapalit. Posible ang hindi opisyal na compatibility na ito dahil ginagamit ng parehong teknolohiya ang pamantayan ng VESA Adaptive-Sync. Gayunpaman, ang mga monitor ng G-Sync at G-Sync Ultimate ng Nvidia ay lumihis mula sa pamantayang ito at sinusuportahan lamang ang mga variable na rate ng pag-refresh sa mga Nvidia GPU.

Sa mga tuntunin ng halaga, walang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng AMD FreeSync at Nvidia G-Sync. Ang mga display ng G-Sync at G-Sync Ultimate ay malamang na maging mas mahal, habang ang karamihan sa mga display ay nag-aalok ng Nvidia G-Sync Compatible kasama ng suporta sa AMD FreeSync.

FAQ

Alin ang mas mahusay: FreeSync o G-Sync?

Parehong nag-aalok ang FreeSync at G-Sync ng magkatulad na pagganap at mga tampok. Ang pagpili ay pangunahing nakasalalay sa pagiging tugma sa iyong graphics card at monitor.

Ang mga monitor ba ng FreeSync at G-Sync ay tugma sa isa't isa?

Sa karamihan ng mga kaso, ang mga monitor na sumusuporta sa isang teknolohiya ay maaaring gumana sa isa pa. Gayunpaman, hindi ginagarantiyahan ang pagiging tugma dahil may iba't ibang pamantayan sa certification at nuances sa pagitan ng AMD, Nvidia, at VESA.

Nagbibigay ba ng halaga para sa pera ang mga monitor ng AMD FreeSync at Nvidia G-Sync?

Sa mga tuntunin ng halaga, may maliit na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang teknolohiya. Ang G-Sync at G-Sync Ultimate na mga display ay karaniwang mas mahal, habang ang FreeSync at G-Sync Compatible na mga monitor ay nag-aalok ng mas abot-kayang opsyon na may mga katulad na feature.

Ang labanan sa pagitan ng AMD FreeSync at Nvidia G-Sync sa huli ay nagtatapos sa isang kurbatang. Ang mga teknolohiyang ito ay nagbibigay ng mga katulad na resulta, at ang pagpili ay nakasalalay sa mga indibidwal na kagustuhan at pagiging tugma sa iba pang mga bahagi ng hardware. Mahalagang isaalang-alang ang mga partikular na pangangailangan at badyet kapag pumipili ng gaming monitor.