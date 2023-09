Ang Nakatutuwang Pakikipagtulungan sa pagitan ng Fortnite at My Hero Academia

Ang mga tagahanga ng Fortnite at mga mahilig sa My Hero Academia ay may dahilan upang magalak dahil ang pinakabagong pakikipagtulungan ay nagdadala ng mga minamahal na character ng My Hero Academia sa mundo ng Fortnite. Sa isang bagong trailer, ipinakita ng sikat na battle royale game na sina Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, at Mina Ashido ay nag-debut sa Fortnite Item Shop.

Ang mga karakter mula sa UA High School, kabilang si Shoto Todoroki sa kanyang kahanga-hangang yelo at lakas ng apoy, Eijiro Kirishima sa kanyang matigas na balat, at Mina Ashido sa kanyang mga kakayahan na nakabatay sa acid, ay bumalik para sa isa pang misyon ng pagsasanay sa Fortnite v26.10 update. Maaaring magsimula ang mga manlalaro sa mga in-game quest para kumita ng XP at mas lalo pang isawsaw ang kanilang mga sarili sa kapana-panabik na karanasang crossover na ito.

Ang pakikipagtulungan ng Fortnite sa My Hero Academia ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng Epic Games na dalhin ang mga sikat na character mula sa iba't ibang fandom sa laro. Ang pakikipagtulungang ito ay hindi lamang nagdaragdag ng mga bagong character sa laro, ngunit nagpapakilala rin ng isang natatanging storyline at mga bagong hamon para sa mga manlalaro na tuklasin.

Nag-aalok ang pakikipagtulungang ito ng pagkakataon para sa mga tagahanga ng My Hero Academia na makipag-ugnayan sa kanilang mga paboritong character sa ibang gaming environment, habang ang mga manlalaro ng Fortnite ay ipinakilala sa mayamang mundo ng My Hero Academia. Ang parehong fan base ay maaaring magsama-sama upang tamasahin ang kaguluhan at kilig ng crossover event na ito.

Habang nagbubukas ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Fortnite at My Hero Academia, makakaasa ang mga tagahanga ng higit pang mga sorpresa, pakikipagsapalaran, at gantimpala sa mga darating na update. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga detalye at sumali sa pakikipagsapalaran habang ang mga iconic na character na ito ay nagsasama-sama sa mundo ng Fortnite.

Kahulugan:

– Fortnite: Isang sikat na battle royale na video game na binuo ng Epic Games, kung saan ang mga manlalaro ay lumalaban sa isa't isa upang maging huling taong nakatayo.

– My Hero Academia: Isang sikat na serye ng manga at anime na nilikha ni Kohei Horikoshi, na itinakda sa isang mundo kung saan ang mga indibidwal ay nagtataglay ng mga superhuman na kakayahan na kilala bilang "Quirks." Ang kuwento ay sumusunod kay Izuku Midoriya, isang batang walang Quirk, na naglalayong maging isang bayani.