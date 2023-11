Ang Pinakabagong Update ng Fortnite: Ano ang Aasahan at Paano Aayusin ang Mga Isyu sa Pagkakakonekta

By

Ang Fortnite, ang sikat na battle royale game na binuo ng Epic Games, ay nakatakdang sumailalim sa nakaiskedyul na maintenance downtime sa Nobyembre 23, 2023, para sa inaabangang v27.11 update. Ang update na ito ay inaasahang magbabalik ng mga minamahal na armas, item, at gameplay mula sa Seasons 9 at X, kasama ang Heavy Sniper Rifle, Proximity Grenade Launcher, Storm Flip, at higit pa.

Sa panahon ng pagpapanatili, na naka-iskedyul mula 09:00 hanggang 13:00 UTC, pansamantalang idi-disable ang matchmaking, at maaaring makatagpo ang mga manlalaro ng mga isyu gaya ng mensahe ng error na "Hindi tumutugon ang mga Fortnite server." Upang makatulong na mabawasan ang mga problemang ito, narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin:

1. I-restart ang iyong laro, console, o PC: Minsan, ang isang simpleng pag-restart ay maaaring malutas ang mga isyu sa koneksyon.

2. Suriin ang pahina ng Katayuan ng Server ng Epic Games: Sa pamamagitan ng pagbisita sa pahina ng Status ng Server ng Epic Games (URL: epicgames.com/status), maaari mong tingnan kung mayroong anumang mga kasalukuyang isyu sa server.

3. Baguhin ang mga setting ng DNS: Ang pagsasaayos ng iyong mga setting ng DNS sa ibang provider kung minsan ay maaaring mapabuti ang katatagan ng koneksyon. Kumonsulta sa dokumentasyon ng iyong device o maghanap online para sa mga tagubiling partikular sa iyong platform.

4. I-clear ang console cache: Ang pag-clear sa cache sa iyong console ay makakatulong sa pagresolba ng mga isyu sa performance. Sumangguni sa user manual ng iyong console o website ng suporta para sa mga tagubilin sa pag-clear ng cache.

5. Pansamantalang i-disable ang mga firewall/VPN: Ang mga firewall o VPN ay maaaring makagambala minsan sa koneksyon ng laro. Ang pansamantalang pag-disable sa mga ito ay makakatulong na matukoy kung nagdudulot sila ng anumang mga isyu.

Sa panahon ng downtime, magsasagawa ang Epic Games ng mga kritikal na update sa database at pagpapanatili ng server upang matiyak ang maayos na pag-deploy ng v27.11 update. Habang naghihintay na ipagpatuloy ang mga serbisyo, pinakamahusay na mag-ehersisyo ang pasensya.

Para subaybayan ang pag-usad ng update, sundin ang Fortnite Status Twitter handle para sa mga real-time na update mula sa Epic Games. Bukod pa rito, ang page ng status ng Epic Games ay nagbibigay ng impormasyon sa mga yugto ng pag-deploy ng patch, na nagsasaad kung kailan ang iba't ibang serbisyo tulad ng pag-log in at mga tugma ay "Isinasagawa" o "Naresolba."

Ang downtime para sa partikular na update na ito ay tinatayang tatagal ng humigit-kumulang apat na oras, mula 09:00 AM hanggang 01:00 PM UTC. Gayunpaman, mahalagang tandaan na maaaring mangyari ang mga hindi inaasahang extension. Manatiling nakatutok sa mga opisyal na update sa Twitter mula sa Epic Games para sa pinakatumpak na impormasyon.

FAQ:

Q: Ano ang v27.11 update para sa Fortnite?

A: Ang v27.11 update para sa Fortnite ay isang hotfix na nagbabalik ng mga sikat na armas, item, at gameplay mula sa Seasons 9 at X.

Q: Gaano katagal ang maintenance ng Fortnite server para sa update v27.11?

A: Ang pagpapanatili ng Fortnite server para sa v27.11 update ay inaasahang tatagal ng humigit-kumulang apat na oras, mula 09:00 AM hanggang 01:00 PM UTC.

T: Paano ko maaayos ang error na “Hindi tumutugon ang Fortnite servers”?

A: Upang ayusin ang error na "Hindi tumutugon ang mga Fortnite server," maaari mong subukang i-restart ang iyong laro, tingnan ang page ng Status ng Epic Games Server, baguhin ang mga setting ng DNS, i-clear ang cache ng console, o pansamantalang i-disable ang mga firewall/VPN.

T: Saan ako makakakuha ng mga real-time na update sa pag-usad ng pag-update ng Fortnite?

A: Maaari mong sundin ang Fortnite Status Twitter handle para sa real-time na mga update sa pag-usad ng Fortnite update. Nagbibigay din ang page ng status ng Epic Games ng impormasyon sa mga yugto ng pag-deploy ng patch.