Fortnite Downtime para sa Update v26.10: Ano ang Aasahan

Ang Fortnite downtime para sa update v26.10 ay nakatakdang magsimula sa 4 am Eastern Time ngayon (Setyembre 12, 2023). Ang update na ito ay minarkahan ang unang pangunahing update para sa Kabanata 4 Season 4. Bagama't hindi ito maaaring magdala ng makabuluhang pagbabago, may ilang mga karagdagan na inaasahan. Iminumungkahi ng mga leaker at data-miner na isang bagong sandata at healing item ang ipapasok sa loot pool.

Gaya ng nakasanayan, gagawin offline ang mga server bago magsimula ang downtime. Madi-disable ang matchmaking sa lahat ng game mode, kabilang ang Save The World at Battle Royale. Ang mga manlalaro sa Battle Royale ay hindi makakaranas ng anumang mga epekto sa pagkawala ng pag-unlad. Gayunpaman, ang mga nasa Save The World ay dapat mag-log out bago ang 3:15 am Eastern Time.

Ang tagal ng downtime para sa update na ito ay inaasahang medyo maikli. Dahil ito ay isang regular na pagsusuri sa pagpapanatili na may kaunting mga karagdagan, ang mga server ay dapat na bumalik online sa pamamagitan ng 6 am Eastern Time. Sa ilang mga kaso, maaaring umabot ito nang bahagya hanggang 6:30 am Eastern Time kung kailangan ng mga developer ng mas maraming oras. Pinapayuhan ang mga manlalaro na hintayin ang opisyal na anunsyo mula sa Epic Games at iwasang tumalon kaagad sa mga laban pagkatapos na mai-back up ang mga server upang maiwasan ang mga potensyal na oras ng pila at server lag.

Ang Fortnite update v26.10 ay nagdadala hindi lamang ng mga pag-aayos kundi pati na rin ng mga pagbabago sa nilalaman. Tinukso ng Epic Games ang isang misteryosong tweet na may salitang "Brrrr...," na nagpapahiwatig ng mga potensyal na pakikipagtulungan. Ang isang posibilidad ay ang pakikipagtulungan sa Mortal Kombat 1, na nagtatampok ng Sub Zero Outfit, habang ipapalabas ang laro sa Setyembre 19, 2023. Ang isa pang pakikipagtulungan ay maaaring sa My Hero Academia, na nagdadala ng damit na Shoto Todoroki. Bilang karagdagan, ang tweet ay maaaring nagpapahiwatig ng pagbaba ng temperatura sa isla dahil sa paparating na eclipse.

Kasabay ng mga potensyal na pakikipagtulungang ito, ang pag-update ay magpapakilala ng mga bagong Snapshot Quest na nagtatampok ng Piper Pace, mga bagong Lingguhang Hamon, Super Styles, at Reality Augment. Ipapatupad din ang ilang pag-aayos ng bug. Manatiling nakatutok para sa kung ano ang mangyayari sa Fortnite update v26.10!

