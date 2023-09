Fortnite Update 26.10: Iskedyul ng Downtime at Mga Ispekulasyon Tungkol sa Bagong Nilalaman

Ang developer ng Fortnite, Epic Games, ay inihayag na ang laro ay pansamantalang hindi magagamit para sa update 26.10. Malalapat ang update na ito sa iba't ibang platform kabilang ang PS5, PS4, Xbox consoles, Nintendo Switch, Android, at PC. Maaaring asahan ng mga manlalaro na ang update ay magagamit para sa pag-download sa umaga ng Setyembre 12.

Sa pag-update, dapat na asahan ng mga user ang isang panahon ng downtime ng server. Nangangahulugan ito na pansamantalang hindi mapaglaro ang Fortnite sa loob ng ilang oras. Para sa detalyadong impormasyon kung kailan ka makakapag-log in muli sa laro, narito ang 26.10 server downtime schedule:

– Ang downtime ay nakatakdang magsimula sa 4 AM ET, na dahil dito ay hindi pinapagana ang matchmaking sa madaling panahon.

– Para sa mga tagahanga ng UK, ang buong offline na panahon ay magsisimula sa 9 AM BST habang ang matchmaking ay idi-disable sa 8.30 AM BST.

Bagama't hindi malinaw na sinabi ng Epic Games kung kailan matatapos ang downtime, karaniwang tumatagal ang maintenance ng humigit-kumulang ilang oras. Samakatuwid, ang Fortnite ay dapat na bumalik sa online bago ang 11 AM BST sa pinakabago.

Ang anunsyo ng update na ito ay nagpasiklab ng haka-haka sa mga mahilig tungkol sa kung anong bagong nilalaman ang isasama sa update 26.10. Ang ilang mga tagahanga ay naniniwala na, sa nalalapit na paglulunsad ng maagang pag-access ng Mortal Kombat 1, ang Sub Zero mula sa prangkisa ay maaaring maging isang puwedeng laruin na karakter sa Fortnite.

Bukod pa rito, inaasahang magpapakita ang Epic Games ng bagong item o armas, pati na rin ang bagong Augment. Makakatanggap din ang item shop ng mga bagong skin para makuha ng mga manlalaro at mapahusay ang kanilang karanasan sa paglalaro.

Kasabay ng mga bagong dagdag na ito, tutugunan ng Epic Games ang mga laganap na bug at mga aberya sa gameplay mula sa simula ng bagong season, na higit pang magpapakintab sa laro para sa pinakamainam na kasiyahan.

Pinagmulan: Epic Games Twitter Announcement