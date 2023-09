Ipinakilala ng Fortnite 26.10 Update ang My Hero Academia Crossover

Ang pinakabagong pag-update ng Fortnite, bersyon 26.10, ay dumating na may ilang kapana-panabik na mga bagong tampok at nilalaman. Isa sa mga pangunahing highlight ng update na ito ay ang My Hero Academia crossover, na nagdadala ng mga character at kakayahan mula sa sikat na anime series sa battle royale game.

Magagamit na ngayon ng mga manlalaro ang item ng Ice Wall ng Todoroki, na nagpapahintulot sa kanila na lumikha ng mga glacial barrier para sa mga layunin ng depensa o pag-atake. Ang Ice Wall ay may malaking halaga ng kalusugan at maaaring makatiis ng pinsala hanggang sa masira ito. Ito ay matatagpuan sa lupa, sa mga dibdib, o sa All Might Supply Drops. Ang item na ito ay nagdaragdag ng kakaibang twist sa gameplay, dahil maaari nitong bitag ang mga kalaban at gawin silang i-slide sa ibabaw ng yelo.

Bilang karagdagan sa Ice Wall, magagamit din ng mga manlalaro ang kakayahan ni Deku na Smash, na maaaring agad na patumbahin ang mga kaaway sa isang hit lang. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay maaari lamang makuha mula sa isang All Might Supply Drop, kaya ang mga manlalaro ay kailangang magbantay sa mga patak na ito.

Ang pagkumpleto sa Deku's Quests at Todoroki's Quests ay magbibigay ng reward sa mga manlalaro ng mga experience point, at ang pagkumpleto ng anim na kabuuang My Hero Academia Quests ay agad na mag-level up sa player.

Higit pa rito, tatlong bagong skin ng My Hero Academia ang naidagdag sa Item Shop. Maaari na ngayong lumaban ang mga manlalaro bilang sina Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, at Mina Ashido, tatlo sa mga nangungunang bayani sa pagsasanay ng UA.

Bilang karagdagan sa nilalaman ng crossover, ipinakilala din ng update ang item ng Pizza Party, na maaaring magpagaling ng mga manlalaro at mapalakas ang kanilang kalasag. Ang Reckless SMG Reload augment ay nagbibigay-daan sa mga SMG na mag-reload nang mas mabilis, at ang mga bagong Super Level na Estilo ay maaaring i-unlock para sa ilang partikular na outfit sa Season Level 100 at 125.

Sa pangkalahatan, ang pag-update ng Fortnite 26.10 ay nagdadala ng isang hanay ng mga kapana-panabik na mga bagong tampok at nilalaman para sa mga manlalaro upang tamasahin. Magpalabas man ito ng malalakas na kakayahan, paggawa ng mga nagyeyelong hadlang, o pag-level up ng mga outfit, mayroong isang bagay para sa lahat sa pinakabagong update na ito.

Mga Pinagmulan: Fortnite Patch Notes