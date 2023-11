Ang Bagong Paglabas ng Firefox: Isang Nakaka-refresh na Pagpapalakas para sa Privacy at Functionality

Kung sabik kang naghihintay ng pinakabagong update sa open-source na web browser na Firefox, humanda kang ma-impress. Ang paparating na release ay nangangako hindi lamang ng mga pinahusay na feature sa privacy kundi pati na rin ng maraming kapana-panabik na mga pagpapahusay na magpapalaki sa iyong karanasan sa pagba-browse.

Ang isa sa mga kapansin-pansing karagdagan ay ang opsyon sa Mga Kagustuhan sa Privacy ng Website, na makikita sa loob ng mga setting ng Privacy at Seguridad. Ang bagong feature na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga user na magdikta kung ang mga website ay maaaring magbenta o magbahagi ng kanilang personal na data. Sa pamamagitan ng pag-activate sa setting na ito, masisiyahan ka sa karagdagang kapayapaan ng isip, sa pag-alam na ang impormasyon ng iyong session sa pagba-browse ay hindi pagsasamantalahan.

Bilang karagdagan, ipinatupad ng Mozilla ang Global Privacy Control (GPC), isang awtomatikong mekanismo na nag-aabiso sa mga website na huwag ibenta o ibahagi ang iyong impormasyon sa pagba-browse sa maraming hurisdiksyon. Gumagana ang GPC bilang isang mahusay na tool na "Huwag Magbenta" sa mga estado tulad ng California, Colorado, at Connecticut. Pinapadali din nito ang mga kakayahan sa pag-opt out para sa naka-target na advertising at pinaghihigpitan ang pagbebenta o pagbabahagi ng personal na data sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang EU, UK, Nevada, Utah, at Virginia.

Ngunit hindi iyon ang lahat ng Firefox ay nakalaan para sa mga gumagamit nito. Ang paparating na update, na may label na Firefox 120, ay sumasaklaw sa isang hanay ng mga kapana-panabik na feature na idinisenyo upang mapahusay ang functionality at karanasan ng user. Narito ang ilang kapansin-pansing pagsasama:

1. Naka-streamline na Pag-import ng Data: Ang mga gumagamit ng Ubuntu Linux ay maaari na ngayong walang putol na mag-import ng data mula sa Chromium, na naka-install sa pamamagitan ng Snap, na nagpapalawak ng compatibility at kaginhawahan.

2. Offline Browsing Emulation: Maaaring gumamit ang mga user ng bagong feature ng devtool na ginagaya ang offline na pagba-browse, na nagbibigay-daan para sa walang patid na produktibidad.

3. Pinalakas na Seguridad: Isinasama na ngayon ng Firefox ang mga TLS trust anchor mula sa root store ng operating system, na nagpapatibay ng mga hakbang sa seguridad. Ie-enable ang feature na ito bilang default sa Windows, MacOS, at Android, na may opsyong i-disable ito sa Preferences menu.

4. Pinahusay na Pamamahala ng Mga Kredensyal: Ang mga keyboard shortcut ay ipinakilala upang i-streamline ang pag-edit at pagtanggal ng mga kredensyal sa about:login, na ginagawang mas mahusay ang proseso.

5. Pinong Mga Tampok sa Privacy: Ang Firefox ay inuuna ang privacy ng user sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga pagpapahusay sa mga pribadong bintana at kasama ang ETP-Strict privacy configuration, na nagbibigay ng pinahusay na proteksyon laban sa fingerprinting.

6. Na-optimize na Karanasan sa Pagtingin: Ang Picture-in-Picture na mode ay napino, habang ang isang bagong tampok na corner-snapping ay partikular na ipinakilala para sa mga bersyon ng Linux at Windows, na nagbibigay ng tuluy-tuloy na karanasan sa multitasking.

FAQ:

T: Kailan magiging available para sa pag-download ang bagong release ng Firefox?

A: Ang opisyal na petsa ng paglabas para sa Firefox 120 ay nakatakda para sa Nobyembre 21, 2023. Maaari mong i-download ito mula sa opisyal na website ng Firefox.

Sa paparating na paglabas ng Firefox, maaaring asahan ng mga user ang isang makabuluhang hakbang pasulong sa kanilang privacy, seguridad, at functionality sa pagba-browse. Yakapin ang paparating na update at tangkilikin ang mas kasiya-siya at secure na online na karanasan sa Firefox 120.