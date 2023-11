Érudit: Pagpapalakas ng Pananaliksik sa Wikang Pranses at Open Access

Ang pagsisimula ng Érudit ay nagmula sa pananaliksik na isinagawa ni Guylaine Beaudry, isang nagtapos na estudyante sa agham ng impormasyon sa Unibersidad ng Montreal. Kinikilala ang kakulangan ng malayuang pag-access sa Quebecois scientific journal, ang mga pagsisikap ni Beaudry ay nagsilang ng Érudit—isang imprastraktura na mula noon ay naging isang research powerhouse. Inilarawan ito ni Tanja Niemann, ang pangkalahatang direktor ng Érudit, bilang "hindi lamang isang proyekto ng produksyon, ngunit isang mahalagang imprastraktura ng pananaliksik."

Orihinal na isang plataporma para sa limang mga journal mula sa University of Montreal Press, malayo na ang narating ng Érudit mula sa mga simula nito. Ang pagtutok nito ay higit pa sa paggawa ng mga tekstong available online; tinitiyak nito na ang mga format ay na-index at nababasa sa iba't ibang device. "Pakiramdam namin ay handa kami para sa hinaharap, na nakapagtatag ng matatag na pundasyon at malinaw na pananaw sa nakalipas na 25 taon," sabi ni Niemann.

Dahil sa lumalaking interes sa mga serbisyo nito, pinalawak ni Érudit ang saklaw nito sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa iba pang mga journal at unibersidad. Noong 2004, nabuo ang isang consortium sa pagitan ng Unibersidad ng Montréal, Laval University, at Unibersidad ng Quebec sa Montréal upang suportahan ang paggawa ng mga journal sa pananaliksik ng Quebecois. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na umunlad ang Érudit, sa paglulunsad ng ikaapat na bersyon nito noong 2017. "Habang nagbabago ang teknolohikal na kapaligiran, dapat tayong patuloy na mapabuti para sa mas mahusay na pag-index at accessibility," ang sabi ni Gwendal Henry, tagapayo sa komunikasyon sa Érudit. Bawat taon, 10,000 bagong artikulo at makasaysayang talaan ang idinaragdag sa koleksyon ni Érudit.

Itinuturing bilang isa sa mga pangunahing imprastraktura ng Canada ng Canadian Foundation for Innovation, si Érudit ay may mahalagang posisyon sa larangan ng pananaliksik sa humanities. "Ang teksto ay nagiging isang object ng pananaliksik sa humanities," paliwanag ni Niemann. Kasama ang mga kasosyo nito, si Érudit ay nagtatag ng isang mapagsamantalang text corpus na naa-access sa pamamagitan ng Calcul Québec.

### FAQ

**Ano ang Érudit?**

Ang Érudit ay isang imprastraktura ng pananaliksik na nagbibigay ng malayuang pag-access sa Quebecois scientific journal. Nag-evolve ito sa isang mahalagang plataporma para sa pananaliksik sa wikang Pranses sa Canada, na may malawak na koleksyon ng mga artikulo at makasaysayang talaan.

**Paano sinusuportahan ni Érudit ang pananaliksik?**

Hindi lamang ginagawa ng Érudit na naa-access ang mga artikulo sa pananaliksik ngunit tinitiyak din na ang kanilang mga format ay na-index at nababasa sa iba't ibang device. Patuloy na pinapabuti ng platform ang mga teknolohikal na kakayahan nito upang mapahusay ang pagtukoy at pagiging naa-access.

**Paano nag-aambag si Érudit sa siyentipikong komunidad?**

Ang Érudit ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapatatag at pagpapatuloy ng gawain ng maliliit, independiyenteng mga journal sa komunidad na nagsasalita ng Pranses. Ang pakikipagtulungan nito sa mga aklatan ng unibersidad at iba pang stakeholder ay nakakatulong na mapanatili ang sigla ng mga journal na ito.

**Paano tinitiyak ni Érudit ang bukas na pag-access?**

Tinatayang 97% ng mga text na naka-host sa Érudit ay malayang naa-access. Ang natitirang 3% ay nangangailangan ng isang subscription sa library, na nagbibigay-daan sa mga pondo na mai-redirect upang suportahan ang mga gastos sa pagpapatakbo ng mga journal.

**Ano ang kinabukasan ng Érudit?**

Nilalayon ng Érudit na palawakin ang impluwensya nito sa kabila ng rehiyon ng Quebec at maging isang pambansang plataporma para sa mga journal sa humanities at social sciences sa buong Canada. Nilalayon nitong palakasin ang mga independiyenteng open access na mga publikasyon sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga inisyatiba na katulad nito.

## Konklusyon

Sa nakalipas na 25 taon, ang Érudit ay naging isang mahalagang sentro ng pananaliksik, na nagbibigay ng kapangyarihan sa pananaliksik sa wikang Pranses at nagpo-promote ng bukas na pag-access. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng mapagkakatiwalaan at malayang naa-access na nilalaman, pinalalakas ng Érudit ang visibility at epekto ng Quebecois scientific journal sa buong mundo. Sa walang patid na pangako sa pagsuporta sa mga lokal na journal at komunidad, nagsusumikap si Érudit na tiyakin na ang pampublikong pagpopondo ay maayos na binabayaran ang mga journal team para sa kanilang mahahalagang kontribusyon, na nagpapaunlad sa produksyon ng mataas na kalidad na pananaliksik.