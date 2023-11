Tinatanggap ng Destiny 2 ang White Wolf: A New Wave of Collaboration

Destiny 2 players, magalak! Inanunsyo lang ni Bungie ang isang kapana-panabik na pakikipagtulungan sa bantog na RPG ng CD Projekt Red, The Witcher 3. Nag-aalok ng kakaibang twist sa mga manlalaro, tatlong bagong armor set ang ipinakilala, na nagbibigay-daan sa iyo na isama ang iconic na Geralt of Rivia. Gayunpaman, mayroong isang catch: ang mga bagong skin na ito ay dumarating sa panahon na ang Destiny 2 ay nakakaranas ng pinakamababang punto nito sa mga taon.

Sa isang press release, inihayag ni Bungie ang pagdating ng in-game collaboration na ito, kasabay ng Season of the Wish noong Nobyembre 28. "Ang mga tagapag-alaga ay maaaring mag-transform sa mga monster slayers na may mga bagong cosmetics na inspirasyon ni Geralt of Rivia," inihayag ni Bungie. Sa tabi ng mga palamuting nakasuot, maaari ding asahan ng mga manlalaro ang isang Ghost shell, isang barko, isang Sparrow, isang emote, at isang finisher upang makumpleto ang karanasan sa crossover.

Habang ang eksaktong mga detalye ng pagpepresyo ng mga set ng armor ay hindi pa nabubunyag, ang mga nakaraang pakikipagtulungan, tulad ng sa Assassin's Creed, ay karaniwang may presyo na $20 bawat set. Kung pareho ang nalalapat dito, maaaring asahan ng mga manlalaro ang paggastos ng $60 para makuha ang lahat ng tatlong set, nang hindi man lang isinaalang-alang ang halaga ng Ghost shell at iba pang mga item. Kapansin-pansin, ang mga nakaraang crossover set ay hindi magagamit para sa pagbili gamit ang in-game currency, ibig sabihin, ang totoong pera ang tanging paraan upang makuha ang mga ito.

Para sa mga tagahanga ng The Witcher franchise, ang mga bagong skin na ito ay walang alinlangan na nakakaakit. Gayunpaman, ang kanilang pagpapakilala ay hindi maaaring dumating sa isang mas mapaghamong oras para sa Destiny 2. Ang laro ay nahaharap sa isang magulong taon, na nagtatapos sa desisyon ni Bungie na tanggalin ang 100 empleyado, nahuhulog sa mga projection ng kita ng 45 porsiyento, at naantala ang The Final Shape pagpapalawak ng tatlong buwan. Sa pinakamababang bilang ng manlalaro sa Steam, ang mga kasalukuyang pagkabigo sa loob ng komunidad ay dumami lamang.

Habang inaabangan natin ang Season of the Wish, na nangangako na malutas ang isang misteryo ng Destiny 2 na nagmula noong limang taon, ang mga kawalan ng katiyakan sa hinaharap ng laro. Ang isyu ng mga mamahaling armor set ay patuloy na nagiging masakit na punto para sa komunidad. Upang mabawasan ang ilan sa kawalang-kasiyahan, inaalok ng Destiny 2 ang isa sa mga bagong armor set nito nang libre noong Setyembre. Gayunpaman, tulad ng binibigyang-diin ng manunulat ng Forbes na si Paul Tassi, ang paghikayat sa mga manlalaro na mamuhunan sa isa pang pakikipagtulungan sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagtanggal ng mga kawani ay walang alinlangan na isang mapaghamong gawain, anuman ang visual appeal ng mga bagong set.

