Nagsampa ng Deta si Elon Musk Laban sa Mga Usapin sa Media Tungkol sa Exodus ng Advertiser

Matapos makaranas ng makabuluhang paglabas ng mga advertiser, nagsampa kamakailan ng kaso ang bilyunaryong negosyante na si Elon Musk laban sa Media Matters, isang progresibong grupo ng tagapagbantay. Sinasabi ng demanda na binaluktot ng Media Matters ang posibilidad na lumitaw ang mga ad sa tabi ng extremist na nilalaman sa platform ni Musk, X. Ayon sa Musk, sinadyang gumawa at ipinakalat ng Media Matters ang mga mapanlinlang na larawan na maling naglalarawan sa mga post ng mga advertiser sa tabi ng neo-Nazi at puting nasyonalistang nilalaman. Ang mga manipuladong larawang ito ay ipinakita bilang kinatawan ng mga tipikal na karanasan ng user sa X. Ang layunin, sabi ni Musk, ay itaboy ang mga advertiser mula sa platform, na kasunod ay napilayan ang X Corp.

Ang kaso, na isinampa noong Lunes sa US District Court para sa Northern District of Texas, ay parehong pinangalanan ang Media Matters at Eric Hananoki, ang kanilang senior investigative reporter, bilang mga nasasakdal. Ang Musk ay naghahanap ng isang hudisyal na utos na nag-uudyok sa Media Matters na alisin ang pagsusuri sa kanilang website. Bukod pa rito, inaakusahan ng demanda ang Media Matters ng panghihimasok sa mga kontrata ng advertiser ng X, pagsira sa mga relasyon sa ekonomiya, at panghahamak sa X Corp.

Nag-aalok ng kanyang suporta para sa X, ipinagtanggol ng CEO Linda Yaccarino ang social media site, na binibigyang-diin ang katumpakan ng pagsusuri ng Media Matters. Sinabi niya na walang tunay na gumagamit ng X ang nakakita ng mga ad mula sa mga pangunahing brand tulad ng IBM, Comcast, o Oracle kasama ng nilalamang naka-highlight sa ulat ng Media Matters.

Sa liwanag ng demanda, inihayag ng Texas Attorney General Ken Paxton ang isang pagsisiyasat sa Media Matters upang matukoy kung ang kanilang pag-aaral ng nilalaman ng X ay maaaring mauri bilang potensyal na mapanlinlang na aktibidad sa ilalim ng batas ng Texas. Binansagan ni Paxton ang grupo na isang "radikal na kaliwang organisasyon" at nagpahayag ng pagkabahala sa kanilang mga di-umano'y pagtatangka na paghigpitan ang pakikilahok sa pampublikong plaza.

Ang exodus ng advertiser mula sa X ay naganap pagkatapos gumawa si Musk ng kontrobersyal at antisemitic na mga pahayag, na nag-eendorso sa pag-aangkin na ang mga komunidad ng Hudyo ay nagtataguyod ng "poot laban sa mga Puti." Ang mga pangunahing brand, kabilang ang Disney, Paramount, at Warner Bros. Discovery (namumunong kumpanya ng CNN), ay mabilis na itinigil ang kanilang pag-advertise sa platform bilang tugon.

Nauna nang tinukso ni Musk ang legal na aksyon laban sa Media Matters, na iginiit na ang isang "themonuclear lawsuit" ay paparating. Nangako siyang ita-target hindi lamang ang Media Matters kundi maging ang sinumang indibidwal o entity na sangkot sa kanyang inilarawan bilang "fraudulent attack" sa X Corp.

Bilang tugon sa mga banta ni Musk, naglabas ang Media Matters ng isang pahayag na nangangako na ipagtanggol ang kanilang sarili, na nagpapakilala kay Musk bilang isang bully na naglalayong patahimikin ang tumpak na pag-uulat. Binigyang-diin ng grupo na si Musk mismo ay kinikilala ang pagkakaroon ng mga ad kasama ang pro-Nazi na nilalaman na tinukoy ng Media Matters at nagpahayag ng kumpiyansa na sila ay lalabas na mananalo kung ang legal na aksyon ay gagawin.

FAQ

Ano ang Media Matters? Ang Media Matters ay isang progresibong watchdog group na nagsusuri at sumusubaybay sa nilalaman ng media, partikular na may kinalaman sa bias at maling impormasyon. Ano ang X? Ang X ay isang social media platform na pag-aari ni Elon Musk. Bakit iniwan ng mga pangunahing advertiser ang X? Inabandona ng mga pangunahing brand ang pag-advertise sa X pagkatapos gumawa si Elon Musk ng mga kontrobersyal at antisemitic na pahayag. Ano ang layunin ng demanda ni Musk laban sa Media Matters? Ang demanda ni Musk ay naglalayon na panagutin ang Media Matters sa pinaniniwalaan niyang sinasadyang kampanya para itaboy ang mga advertiser mula sa X at siraan ang platform. Ano ang tugon mula sa Media Matters? Nangako ang Media Matters na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa inaakala nilang pagtatangkang patahimikin ang kanilang tumpak na pag-uulat at pagsusuri.