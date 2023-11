Lumalaban sa Online na Maling Impormasyon: Naghain ng Demanda ang X Laban sa Mga Usapin ng Media

By

Ang X, ang social media platform na dating kilala bilang Twitter, ay gumawa ng legal na aksyon laban sa Media Matters for America, isang makakaliwang pressure group. Ang demanda ay nagsasaad na ang Media Matters ay nagmamanipula ng data sa pagtatangkang sirain ang reputasyon ng platform sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa antisemitic na nilalaman.

Matapos ilabas ang pagsusuri ng Media Matters, itinigil ng mga malalaking kumpanya tulad ng Apple, Disney, IBM, at Comcast ang kanilang pag-advertise sa X. Nag-udyok ito kay Elon Musk, ang tagapagtatag ng X, na magbanta ng demanda laban sa Media Matters, na sinalubong ng kritisismo mula sa advocacy group, tinatawag siyang bully.

Ang demanda, na isinampa sa Texas, ay nagsasaad na ang Media Matters ay sadyang gumawa at nagpakita ng magkatabing larawan ng mga post ng mga advertiser sa X kasama ng neo-Nazi at puting-nasyonalistang nilalaman. Sinasabi ng X na ang mga manipuladong larawang ito ay hindi kumakatawan sa mga karaniwang karanasan ng user sa kanilang platform.

Higit pa rito, nililinaw ng X na ang mga ad para sa Comcast, Oracle, at IBM ay lumabas lamang kasama ng mapoot na nilalamang pinili ng Media Matters at hindi nakita ng mga tunay na gumagamit ng X. Binigyang-diin ni Linda Yaccarino, CEO ng X, na malayo ang katotohanan sa sinasabi ng Media Matters.

Bilang tugon sa mga paratang, ang European Commission, Warner Bros Discovery, Paramount, at Lionsgate ay binawi lahat ang kanilang mga kampanya sa advertising mula sa X. Nangako si Elon Musk na gumanti ng legal na aksyon laban sa Media Matters, na tinutukoy ito bilang isang "panlinlang na pag-atake" sa ang kompanya.

Samantala, ipinagtatanggol ng Media Matters ang mga aksyon nito bilang bahagi ng misyon nitong labanan ang konserbatibong maling impormasyon sa media. Inilalarawan ng grupo ang sarili bilang isang progresibong sentro ng pananaliksik at impormasyon na nagsusuri at nagwawasto ng mga maling salaysay.

Ang pagtatalo na ito ay nakakuha ng atensyon sa kabila ng larangan ng social media. Ang Texas Republican Attorney General na si Ken Paxton ay nagpasimula ng pagsisiyasat sa Media Matters para sa potensyal na mapanlinlang na aktibidad, na binansagan ang grupo na isang "radikal na anti-free speech organization." Sinisikap ni Paxton na matiyak na ang publiko ay hindi malinlang ng kung ano ang kanyang itinuturing na makakaliwang mga pakana upang limitahan ang kalayaan sa pagpapahayag.

Habang nagpapatuloy ang ligal na labanang ito, nananatiling mahalaga na tugunan ang maling impormasyon sa online at pangalagaan ang integridad ng mga digital platform. Ang kaso ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa responsibilidad ng mga grupo ng adbokasiya sa kanilang paghahangad ng katotohanan at ang mga potensyal na kahihinatnan ng kanilang mga taktika.

FAQ

Q: Ano ang X?



Ang X ay isang social media platform na dating kilala bilang Twitter.

Q: Ano ang Media Matters for America?



Ang Media Matters for America ay isang makakaliwang pressure group na naglalayong labanan ang konserbatibong maling impormasyon sa US media.

Q: Bakit nagsampa ng kaso si X laban sa Media Matters?



Nagsampa ng kaso si X laban sa Media Matters, na sinasabing manipulahin ng grupo ang data sa pagtatangkang sirain ang reputasyon ng platform sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa antisemitic na nilalaman.

T: Aling mga kumpanya ang nag-pause ng advertising sa X?



Ang mga kumpanya tulad ng Apple, Disney, IBM, at Comcast ay naka-pause ang kanilang advertising sa X kasunod ng pagsusuri ng Media Matters.

Q: Ano ang tugon mula sa Media Matters?



Pinuna ng Media Matters si Elon Musk at tinawag siyang bully pagkatapos niyang magbanta ng demanda. Pinaninindigan nila na ang kanilang mga aksyon ay bahagi ng kanilang misyon na labanan ang konserbatibong maling impormasyon.

T: Ano ang pagsisiyasat na pinasimulan ni Texas Attorney General Ken Paxton?



Ang Texas Attorney General Ken Paxton ay nagbukas ng imbestigasyon sa Media Matters para sa potensyal na mapanlinlang na aktibidad na nauugnay sa mga paratang nito laban sa X. Tinutukoy niya ang Media Matters bilang isang "radical na anti-free speech organization."

Q: Ano ang itinatampok ng kasong ito?



Itinatampok ng legal na labanang ito ang kahalagahan ng pagtugon sa maling impormasyon sa online at itinataas ang mga tanong tungkol sa responsibilidad ng mga grupo ng adbokasiya sa paghahangad ng katotohanan at ang mga potensyal na kahihinatnan ng kanilang mga taktika.