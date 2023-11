By

Si Elon Musk, ang kilalang negosyante at CEO ng maraming kumpanya, ay natagpuan muli ang kanyang sarili sa gitna ng kontrobersya. Kilala sa kanyang aktibong presensya sa iba't ibang platform ng social media, kamakailan ay nakakuha ng pansin si Musk para sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga teorya ng pagsasabwatan at mga kontrobersyal na post sa X, ang platform na dating kilala bilang Twitter.

Ang isa sa mga teorya ng pagsasabwatan na tila inendorso ni Musk ay ang mapanganib at debuned na teorya ng "Pizzagate". Nagmula ang Pizzagate sa 4chan, Reddit, Twitter, at iba pang platform noong 2016 US presidential election. Maling inaangkin nito na ang isang tindahan ng pizza sa Washington, DC ay sangkot sa isang pedophilia ring na nakatali kay Hillary Clinton at iba pang mga Democrat. Nagtaas ng kilay ang tugon ni Musk sa isang user na sumusubok na i-link ang tagapagtatag ng Media Matters, isang progresibong tagapagbantay ng media, sa “Pizzagate restaurant.” Sa halip na kondenahin ang walang basehang pag-aangkin, sumagot lang si Musk ng, "Kakaiba," sa gayon ay pinalalakas ang teorya ng pagsasabwatan sa kanyang napakalaking pagsunod sa higit sa 160 milyong mga gumagamit sa X.

Hindi ito ang unang pagkakataon na niligawan ni Musk ang kontrobersya sa pamamagitan ng kanyang aktibidad sa social media. Noong nakaraang linggo, hinarap niya ang backlash para sa pag-endorso ng isang antisemitic post sa X, na nagpatuloy sa mga nakakapinsalang stereotype tungkol sa mga komunidad ng mga Hudyo. Bukod pa rito, nagbigay siya ng tiwala sa mga fringe conspiracy theories sa nakaraan, tulad ng isa na kinasasangkutan ng marahas na pag-atake kay Paul Pelosi, ang asawa ng dating House Speaker na si Nancy Pelosi.

Ang mga kaduda-dudang aksyon na ito ay hindi napapansin, at ang mga pangunahing advertiser, kabilang ang Disney, Paramount, at NBCUniversal, ay sinuspinde ang kanilang paggastos sa X. Ang pakikipag-ugnayan ni Musk sa naturang nilalaman, lalo na ang mga nagpo-promote ng mapoot na salita at mga teorya ng pagsasabwatan, ay itinuturing na hindi katanggap-tanggap ng marami.

Nagtatalo ang mga kritiko na ang mga aksyon ni Musk ay nakakatulong sa pagkalat ng maling impormasyon at mga mapaminsalang ideolohiya. Kinondena ng tagapagsalita ng White House ang pag-endorso ni Musk ng mga antisemitic conspiracy theories, na tinawag itong "hindi katanggap-tanggap" at binibigyang-diin ang pangangailangang harapin ang Antisemitism.

Ipinagtanggol ni Musk at ng kanyang kumpanya ang kanilang mga sarili, na sinasabing hindi sila antisemitic at inaakusahan ang Media Matters ng pagbaluktot ng mga katotohanan sa kanilang ulat. Gayunpaman, ang kontrobersyang ito ay patuloy na naglalabas ng mga alalahanin tungkol sa pananagutan ni X at sa pangangasiwa nito sa ekstremistang nilalaman.

Sa konklusyon, ang kamakailang pakikipag-ugnayan sa social media ni Musk ay nagtulak sa kanya sa isang ipoipo ng kontrobersya. Habang pinananatili niya at ng kanyang kumpanya ang kanilang kawalang-kasalanan, ang mga etikal na implikasyon ng kanyang mga aksyon at impluwensya sa X ay sinisiyasat ng parehong publiko at mga pangunahing advertiser.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Ano ang teorya ng pagsasabwatan ng "Pizzagate"? Ang "Pizzagate" ay isang teorya ng pagsasabwatan na lumitaw noong 2016 US presidential election, na sinasabing ang isang tindahan ng pizza sa Washington, DC ay sangkot sa isang pedophilia ring na nakatali kay Hillary Clinton at iba pang mga Democrat. Ang teoryang ito ay malawak na pinabulaanan at itinuturing na mali. Paano inendorso ni Elon Musk ang mga antisemitic conspiracy theories? Inendorso ni Elon Musk ang isang antisemitic post sa kanyang social media platform X, na nagpatuloy ng mga nakakapinsalang stereotype tungkol sa mga komunidad ng mga Hudyo. Ang aksyon na ito ay nakakuha ng makabuluhang backlash at pagkondena mula sa White House at iba pa. Bakit sinuspinde ng mga pangunahing advertiser ang kanilang paggastos sa X? Ang mga pangunahing advertiser, kabilang ang Disney, Paramount, at NBCUniversal, ay sinuspinde ang kanilang paggasta sa X dahil sa mga alalahanin sa pangangasiwa ng platform ng mapoot na salita, extremist na nilalaman, at ang kaugnayan nito sa mga kontrobersyal na figure tulad ni Elon Musk. Paano tumugon si Elon Musk sa kontrobersya? Ipinagtanggol ni Elon Musk ang kanyang sarili at ang kanyang kumpanya, na nagsasabi na hindi siya antisemitic at inaakusahan ang Media Matters ng pagbaluktot ng mga katotohanan sa kanilang ulat. Bilang karagdagan, ang kumpanya ni Musk ay nag-claim na gumawa ng mga hakbang upang labanan ang antisemitism at diskriminasyon sa X platform.