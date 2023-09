Ang Electronic Arts ay Nagpapakita ng Mga Nangungunang Na-rate na Manlalaro para sa EA Sports FC 24

Inilabas ng Electronic Arts (EA) ang isang listahan ng mga nangungunang manlalaro para sa paparating na laro ng EA Sports FC 24. Kasama sa paunang anunsyo ang nangungunang 24 na manlalaro, na may mga karagdagang paghahayag na nakaplano sa mga darating na araw. Ang buong listahan ay ilalabas sa Setyembre 15 sa 12pm PT / 3pm ET / 5pm BST / 6pm CEST.

Sa mga nangungunang manlalaro, apat na indibidwal ang may pinakamataas na rating na 91. Kasama sa elite group na ito sina Kylian Mbappé mula sa France at PSG, Alexia Putellas mula sa Spain at Barcelona, ​​Erling Haaland mula sa Norway at Manchester City, at Kevin De Bruyne mula sa Belgium at Manchester lungsod.

Sumusunod nang malapit na may rating na 90 ang walong manlalaro: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen, at Robert Lewandowski.

Ang kapana-panabik na balita para sa mga tagahanga ay ang EA Sports FC 24 ay magpapakilala sa mga babaeng manlalaro sa sikat na Ultimate Team mode, na minarkahan ang unang pagsasama ng mga babaeng atleta sa serye. Ang pagsasamang ito ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na lumikha ng mga custom na koponan na nagtatampok ng parehong lalaki at babaeng manlalaro.

Ang desisyon na isama ang mga babaeng manlalaro ay ginawa upang mag-ambag sa paglago ng football ng kababaihan at upang magkaisa ang mga tagahanga sa buong mundo. Binigyang-diin ng executive producer na si John Shepherd ang paniniwala na ang EA Sports FC ay maaaring gumanap ng mahalagang papel sa pagsulong ng sport.

Upang matugunan ang mga alalahanin tungkol sa pagbabago, ipinaliwanag ng senior producer na si Sam Rivera na ang Ultimate Team ay isang fantasy mode at ang pagsasama ng mga babaeng manlalaro ay naaayon sa konsepto ng paglikha ng mga dream team na may magkakaibang nasyonalidad, liga, at club.

Ang EA Sports FC ay nakatakdang ilabas sa Setyembre 29, 2023, na may maagang pag-access sa pamamagitan ng Ultimate Edition simula sa Setyembre 22. Maa-access ang laro sa iba't ibang platform, kabilang ang PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One , PC, at Nintendo Switch.

Pinagmulan: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Kahulugan:

– EA Sports FC 24: Isang video game na binuo ng Electronic Arts, na nagtatampok ng mga nangungunang manlalaro sa sport.

– Ultimate Team: Isang mode ng laro kung saan maaaring buuin ng mga manlalaro ang kanilang mga fantasy team kasama ang mga manlalaro mula sa iba't ibang nasyonalidad, liga, at club.

Tandaan: Inalis ko ang mga HTML na tag at paglalarawan ng larawan mula sa orihinal na pinagmulang artikulo para sa mas malinis na format.