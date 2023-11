EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: Parehong Lumang Rewards, Paano I-claim ang Mga Ito

Ang EA Sports at Amazon Prime ay muling binigo ang mga tagahanga sa walang kinang na nilalaman ng EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 para sa Nobyembre. Ang partnership na ito, na nagsimula noong FIFA 19, ay naglalayong magbigay ng buwanang Prime Gaming Pack sa bawat EA FC 24 player na naka-subscribe din sa Amazon Prime. Gayunpaman, ang mga gantimpala para sa buwang ito ay hindi mas mahusay kaysa sa hindi magandang Pack 1 na natanggap noong nakaraang buwan.

Sa pagtatangkang akitin ang mga manlalaro bago ang sikat na kaganapan sa Black Friday sa Ultimate Team, nabigo ang EA na pahusayin ang kalidad ng mga reward. Ang mga pagkakataong mahuli ang isang mahusay na manlalaro ay nananatiling pareho, dahil ang bilang ng mga manlalaro, pinili ng manlalaro, at mga consumable ay lahat ay nabawasan.

Kaya, ano ang maaari mong asahan mula sa EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 para sa Nobyembre 2023? Kasama sa mga reward ang 20-game loan ng Heung-Min Son Rare Gold Player Item, 4 Rare Gold Player Items, 1 81+ Player Pick, at 6 Rare Consumables. Sa kasamaang palad, walang mga sorpresa o pagpapabuti na inaasahan.

Para ma-claim ang iyong mga reward sa EA FC 24 Prime Gaming Pack 2, mayroon kang dalawang opsyon. Una, magtungo sa Prime Gaming at hanapin ang EA FC 24. Kung hindi ka subscriber ng Amazon Prime, maaari kang mag-sign up para sa isang libreng pagsubok. Kapag nahanap mo na ang pack, mag-click sa button na “Claim Now” at kumpirmahin ang Amazon Prime account na gusto mong gamitin. Payagan ang Electronic Arts na access sa iyong Amazon Prime account upang i-link ang dalawang account. Panghuli, mag-log in sa EA FC 24 Ultimate Team sa iyong console o mobile at ang mga reward ay dapat na naghihintay para sa iyong pagbukas.

Bilang kahalili, maaari mong i-claim ang pack sa pamamagitan ng Twitch sa pamamagitan ng pag-click sa icon ng Prime Loot sa kanang sulok sa itaas ng screen. Hanapin ang EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 at sundin ang parehong mga hakbang tulad ng nabanggit sa itaas.

FAQ:

T: Mas maganda ba ang mga reward sa EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 kaysa sa nakaraang pack?

A: Sa kasamaang palad, ang mga gantimpala ay nananatiling pareho, na walang mga pagpapabuti sa mga tuntunin ng mga manlalaro, pagpili ng manlalaro, o mga consumable.

T: Paano ko makukuha ang EA FC 24 Prime Gaming Pack 2?

A: Maaari mong i-claim ang pack sa pamamagitan ng pagbisita sa Prime Gaming o sa pamamagitan ng Twitch's Prime Loot. Sundin ang mga hakbang na nakabalangkas sa artikulo para makuha ang iyong mga reward.