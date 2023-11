Dying Light 2 Stay Human Partners with For Honor para sa Epic Crossover Event

Sa isang kapanapanabik na pakikipagtulungan na siguradong magpapa-excite sa mga manlalaro sa lahat ng dako, ang open-world co-op zombie parkour game na Dying Light 2 Stay Human ay nagsanib-puwersa sa sikat na action title na For Honor. Ang partnership na ito ay nagpapakilala ng isang kapana-panabik na crossover event na nag-aalok sa mga manlalaro ng kakaibang karanasan sa paglalaro na hindi kailanman tulad ng dati.

Sa dalawang linggong event na ito, makakatagpo ang mga manlalaro ng Dying Light 2 Stay Human ng mga mabibigat na mandirigma mula sa For Honor, kabilang ang Kensei, Wardens, at Berserkers. Ang pagsali sa mga matinding laban at pagkatalo sa mga maalamat na manlalaban na ito ay magbubukas ng mga kapana-panabik na gantimpala na magpapahusay sa iyong gameplay. Ihanda ang iyong sarili para sa epic loot gaya ng Berserker's Hand Axe weapon at blueprint, ang naka-istilong Berserker Outfit, at maging ang Viking Faction Paraglider. Ang mga eksklusibong item na ito ay hindi dapat palampasin.

Fan ka man ng Dying Light 2 Stay Human o dedikadong manlalaro ng For Honor, ang crossover event na ito ay nag-aalok ng perpektong pagkakataon upang palawakin ang iyong mga abot-tanaw sa paglalaro. Isawsaw ang iyong sarili sa mundo ng parkour-infused zombie survival habang nakikipaglaban sa mga iconic na mandirigma mula sa kinikilalang action game.

Live ngayon ang Dying Light 2 Stay Human X For Honor crossover event at magiging available hanggang Disyembre 5 para sa PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, at PC. Huwag palampasin ang iyong pagkakataong sumali sa adventure at mag-unlock ng mga eksklusibong reward na magpapapataas sa iyong karanasan sa paglalaro.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Maaari ba akong sumali sa Dying Light 2 Stay Human X For Honor crossover event sa anumang platform?

Oo, available ang event para sa PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, at mga PC na manlalaro.

2. Anong mga gantimpala ang maaari kong makuha sa pamamagitan ng pagkatalo sa mga mandirigma mula sa For Honor?

Sa pamamagitan ng pagkatalo sa Kensei, Wardens, at Berserkers, ang mga manlalaro ay makakapag-unlock ng mga kapana-panabik na reward gaya ng Berserker's Hand Ax weapon at blueprint, Berserker Outfit, Viking Faction Paraglider, at higit pa.

3. Kailan matatapos ang crossover event?

Ang Dying Light 2 Stay Human X For Honor crossover event ay tatakbo hanggang Disyembre 5, na magbibigay sa mga manlalaro ng sapat na oras upang lumahok at makakuha ng mga eksklusibong reward.