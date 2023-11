Paggalugad sa Naantalang Gas Blowout sa Dwarf Galaxies: Isang Susi sa Pag-unawa sa Star Formation

Ang mga astronomo sa Unibersidad ng Michigan ay nakagawa ng isang nakakaintriga na pagtuklas tungkol sa pagbuo ng bituin sa dwarf galaxies. Taliwas sa popular na paniniwala, ang mga compact na galaxy na ito na may mas kaunting mga bituin ay talagang may mas malalaking rehiyon ng mga pabrika ng bituin at mas mataas na rate ng pagbuo ng bituin kumpara sa napakalaking mga kalawakan. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, ayon sa pananaliksik na pinamunuan nina Michelle Jecmen at Sally Oey, ay nauugnay sa isang 10-milyong taon na pagkaantala sa pagbuga ng gas na naroroon sa mga kapaligiran ng mga dwarf galaxies na ito.

Sa mas maraming umusbong na mga kalawakan, gaya ng ating Milky Way, ang malalaking bituin ay may posibilidad na sumabog bilang mga supernova, na bumubuo ng isang sama-samang superwind na naglalabas ng gas at alikabok mula sa kalawakan. Pinipigilan ng superwind na ito ang pagbuo ng bituin. Gayunpaman, sa hindi gaanong polluted na dwarf galaxies, ang malalaking bituin ay bumagsak sa mga black hole sa halip na sumabog, na humahantong sa pagpapanatili ng gas at alikabok sa mga rehiyon na bumubuo ng bituin. Ang pagkaantala sa gas blowout ay nagbibigay-daan para sa isang matagal na panahon ng pagbuo ng bituin at mas mataas na mga rate ng coalescence.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay hindi lamang nagbigay-liwanag sa dinamika ng pagbuo ng bituin sa dwarf galaxies ngunit mayroon ding makabuluhang implikasyon para sa pag-unawa sa maagang uniberso. Ang 10-million-year period of delayed gas blowout ay nagbibigay sa mga astronomo ng isang natatanging pagkakataon na obserbahan ang mga senaryo na katulad ng cosmic dawn, isang panahon pagkatapos ng Big Bang. Sa malinis na dwarf galaxies na ito, ang pagkumpol ng gas ay lumilikha ng mga puwang kung saan ang ultraviolet (UV) radiation ay maaaring makatakas, isang proseso na katulad ng naganap sa panahon ng cosmic na bukang-liwayway.

Ang pagmamasid sa mga low-metallicity dwarf galaxies na may masaganang UV radiation ay nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na masulyapan ang nakaraan at makakuha ng mga insight sa mga unang yugto ng uniberso. Ang pananaliksik na ito ay may kaugnayan din para sa pag-aaral ng mga kalawakan na kasalukuyang inoobserbahan sa cosmic dawn ng James Webb Space Telescope.

Ang mga pagsisiyasat ng koponan ay suportado ng astrophysical imagery na nakuha mula sa Hubble Space Telescope. Gamit ang isang bagong pamamaraan ng pag-filter na nakakuha ng liwanag ng triply ionized carbon, nakita ng mga mananaliksik ang obserbasyonal na ebidensya na sumusuporta sa kanilang hypothesis sa isang kalapit na dwarf galaxy na tinatawag na Mrk 71. Ang pagkakaroon ng isang nagkakalat na glow ng ionized carbon ay nagpahiwatig na ang enerhiya sa loob ng rehiyon ay pinapalabas palayo. , pinipigilan ang pagbuo ng isang superwind.

Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng bagong pananaw sa pagbuo ng bituin sa mga dwarf galaxies, na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng mga pagkaantala ng gas blowout sa pagpapagana ng mga pinahabang panahon ng pagbuo ng bituin. Ang pag-unawa sa mga prosesong ito ay nakakatulong sa ating mas malawak na kaalaman sa pinagmulan ng uniberso at makakatulong ito sa pag-unlock ng mga misteryo ng cosmic na bukang-liwayway.

FAQ

1. Ano ang dwarf galaxies?

Ang mga dwarf galaxies ay maliliit na galaxy na naglalaman ng mas kaunting mga bituin kumpara sa kanilang mas malalaking katapat. May iba't ibang hugis ang mga ito, kabilang ang irregular, elliptical, at spiral.

2. Paano nagkakaroon ng mas malalaking rehiyong bumubuo ng bituin ang hindi gaanong umuunlad na dwarf galaxies?

Sa hindi gaanong umusbong na mga dwarf galaxies, ang 10-milyong taong pagkaantala sa pagbuga ng gas ay nagpapahintulot sa mga rehiyon na bumubuo ng bituin na mapanatili ang kanilang gas at alikabok. Ang matagal na panahon ng pagpapanatili ng gas na ito ay nagbibigay-daan sa mas mataas na rate ng pagbuo ng bituin.

3. Ano ang kahalagahan ng UV radiation sa pananaliksik na ito?

Ang radiation ng ultraviolet (UV) ay nag-ionize ng hydrogen, isang proseso na naganap din pagkatapos ng Big Bang. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga low-metallicity dwarf galaxies na may masaganang UV radiation, ang mga siyentipiko ay makakakuha ng mga insight sa cosmic dawn at sa maagang universe.

4. Paano sinusuportahan ng Hubble Space Telescope ang mga obserbasyon ng koponan?

Gumamit ang mga mananaliksik ng bagong pamamaraan sa pag-filter gamit ang Hubble Space Telescope upang makuha ang liwanag ng triply ionized carbon. Ang pamamaraan na ito ay nagbigay ng obserbasyonal na ebidensya na sumusuporta sa kanilang hypothesis sa kalapit na dwarf galaxy, Mrk 71.

[Pinagmulan: University of Michigan](http://umich.edu)