Duolingo upang Ilunsad ang Gamified Music Education Platform

Ang Duolingo, ang sikat na platform sa pag-aaral ng wika, ay nagpapalawak ng mga alok nito upang isama ang edukasyon sa musika. Ang kumpanya, na kilala sa mga mini lesson na sinusuportahan ng ad, ay gumagawa ng bagong package na tinatawag na Duolingo Music. Ang package na ito ay inaasahang ilulunsad na may higit sa 200 "masaya at pamilyar na mga himig" sa library ng pag-aaral nito, kasama ang mga interactive na pagsasanay at mga aralin na idinisenyo upang turuan ang mga mag-aaral kung paano magbasa ng mga tala, tumugtog ng mga simpleng kanta, at sumabak sa teorya ng musika.

Tulad ng platform ng wika nito, susundan ng Duolingo Music ang isang gamified learning structure. Ang mga mag-aaral ay gagabayan ng mga animated na character sa pamamagitan ng mga hamon tulad ng pagtutugma ng tala at "fill in the blanks" na pagsasanay sa isang marka ng musika. Makakakuha sila ng mga puntos sa laro at makikipagkumpitensya sa mga leader board upang higit na ma-motivate ang kanilang pag-aaral. Ang bagong music curriculum ay ihahayag nang mas detalyado sa Duocon conference sa Oktubre 11.

Ang Direktor ng Inhinyero ng Duolingo, Mga Bagong Paksa, si Vanessa Jameson, ay nagsabi na ang misyon ng kumpanya ay gawin ang pinakamahusay na edukasyon na magagamit sa lahat. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng edukasyon sa musika nang libre sa mapaglaro at nakakaganyak na format ng Duolingo, nilalayon nilang gawing naa-access ng lahat ang pag-aaral sa mga pangunahing kaalaman ng musika.

Dati nang lumawak ang Duolingo nang higit pa sa pag-aaral ng wika sa pamamagitan ng pagdaragdag ng elementary math package para sa mga bata at mga pagsasanay sa pagsasanay sa utak para sa mga nasa hustong gulang. Sa pagdaragdag ng Duolingo Music, ang platform ay nagpapatuloy sa misyon nito na magbigay ng magkakaibang mga pagkakataong pang-edukasyon sa isang malawak na hanay ng mga mag-aaral.

Pinagmumulan:

– Duolingo