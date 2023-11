Mga Bagong Deal ng DualSense Controller na Inihayag Noong Black Friday

Sa kapana-panabik na linggo ng mga benta ng Black Friday, ang mga tagahanga ng PlayStation ay sabik na naghihintay para sa isang bagay - ang paglabas ng DualSense Controller. Sa wakas, natapos na ang paghihintay, at maaari na ngayong makuha ng mga manlalaro ang makabagong controller na ito sa mga piling retailer sa UK, simula sa £38.99 lang. Ang mga tagahanga ng Xbox ay hindi rin kailangang makaramdam ng pag-iiwan, dahil ang mga Xbox Controller ay magagamit din sa parehong presyo para sa isang limitadong oras.

Para sa mga nagpaplanong mamili sa ShopTo ngayong Black Friday, isang mas nakakaakit na alok ang naghihintay. Sa tabi ng DualSense Controller na nagkakahalaga ng £39.85, makakatanggap din ang mga mamimili ng £5 na gift card. Ito ang perpektong pagkakataon upang makuha ang pinaka-hinahangad na controller na ito sa isang magandang presyo habang tinatangkilik din ang kaunting karagdagang bonus.

Ang Black Friday ay nagdadala ng napakaraming kapana-panabik na deal, at hindi dapat palampasin ng mga mahilig sa paglalaro ang pagkakataong ito na i-upgrade ang kanilang karanasan sa paglalaro. Bilang karagdagan sa mga alok ng DualSense Controller, may mga kamangha-manghang diskwento sa ilang iba pang mga produkto ng PlayStation. Kasalukuyang may 35% diskwento ang Midnight Black DualSense Controller, habang ang mga bersyon ng Cosmic Red, Nova Pink, at Starlight Blue ay lahat ay may diskwento ng 40% – binabawasan ang mga ito sa £64.99 bawat isa.

Ngunit hindi lang iyon! Nag-aalok din ang Black Friday ng natatanging pagkakataon para sa mga tumitingin sa PlayStation 5 console. Kasalukuyang inaalok ng ShopTo ang PlayStation 5 na may disc drive sa halagang £359.95 lamang – isang hindi kapani-paniwalang pagbawas ng £110. Ang deal na ito ay hindi kasama ang mga laro, ngunit para sa mga naghahanap ng mga bundle deal, mayroong higit pang mga opsyon na magagamit.

