Ang Pinakabagong Patch ng Dota 2 ay Nagdudulot ng Mga Pagbabago sa Balanse at Nakatutuwang Update

Inilabas ng Valve Software ang pinakaaabangang 7.42e patch para sa Dota 2, kasunod ng pagtatapos ng The International (TI) noong huling bahagi ng Oktubre. Habang ang ilang mga manlalaro ay maaaring umaasa ng mas malawak na pagbabago, ang update na ito ay nakatuon sa mga pagsasaayos ng balanse at mga pag-aayos ng numero. Gayunpaman, tinutugunan nito ang pangingibabaw ng ilang bayani ng Strength, gaya ng Bristleback, Chaos Knight, at Spirit Breaker, sa metagame ng TI 2023.

Ang mga tanky, high-damage Strength hero na kumokontrol sa laro mula simula hanggang matapos ay nakatanggap ng mga kinakailangang nerf sa patch na ito. Si Bristleback, na kilala sa kanyang Aghanim's Scepter-into-Bloodstone build, ay nabawasan ang pinakamataas na pinsala ng kanyang Quill Spray. Bukod pa rito, ang kanyang Aghanim's Shard na kakayahan, ang Hairball, ay mayroon na ngayong mas maikling hanay ng cast at mas mahabang cooldown. Ang Level 20 talent ng Bristleback, na nagpapataas ng Quill Spray Stack Damage, ay humina din.

Si Chaos Knight, na sikat na napili para sa carry role, ay nakakita ng mga pagsasaayos sa kanyang sustainability at mga kakayahan sa pagsasaka. Ang lifesteal penalty laban sa mga creep para sa Chaos Strike ay nadagdagan, kasama ng malaking pagtaas sa halaga ng mana para sa Phantasm. Ang mga pagbabagong ito ay naglalayong bawasan ang kanyang maagang pangingibabaw sa laro at gawing mas mahirap para sa kanya na harass ang mga kalaban sa lane.

Ang Spirit Breaker, ang bayani ng TI 2023, ay nahaharap sa mga nerf sa kanyang kakayahan sa Charge of Darkness at sa kanyang Aghanim's Scepter upgrade. Ang cooldown para sa Charge of Darkness ay nadagdagan, na ginagawang mas maginhawa para sa pag-set up ng mga gank. Ang Greater Bash, ang kanyang iba pang kakayahan sa pag-sign, ay humina din laban sa mga kilabot, na ginagawang mas mahirap para sa Spirit Breaker na alisin ang mga alon.

Kasabay ng mga pagsasaayos na ito, nag-aalok ang 7.42e patch ng mga buff sa ilang bayani ng Agility at Intelligence na natabunan ng dominasyon ng mga bayani ng Lakas. Ang Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan, at Timbersaw ay nakatanggap lahat ng mga pagpapahusay sa kanilang mga kasanayan at kakayahan, na ginagawa silang mas praktikal na mga pagpipilian sa metagame.

Bilang karagdagan sa mga pagbabago sa bayani, ang patch na ito ay nagpapakilala ng mga pagsasaayos sa mga sikat at hindi sikat na item. Ang Hand of Midas at Heart of Tarrasque, na karaniwang binibili sa panahon ng TI, ay nakatanggap ng mga nerf upang bawasan ang kanilang kapangyarihan. Samantala, ang hindi nagamit na mga item sa pakikipaglaban sa maagang laro ay na-buff, na nagpapataas ng kanilang kaugnayan at kakayahang umangkop sa mga laban.

Sa mga pagbabago at pag-update ng balanseng ito, maaaring asahan ng komunidad ng Dota 2 ang pagbabago sa metagame, na magbubukas ng mga pagkakataon para sa mga bagong diskarte at pagpili ng bayani. Ang mga pagsasaayos na ginawa sa 7.42e patch ay naglalayong lumikha ng mas dynamic at magkakaibang karanasan sa gameplay sa paparating na ESL One Kuala Lumpur 2023 tournament, kung saan 12 team ang maglalaban-laban para sa bahagi ng US$1 milyon na premyong pool.

FAQ

T: Anong mga pagbabago ang ginawa sa mga sikat na bayani ng Lakas?

A: Ang Bristleback, Chaos Knight, at Spirit Breaker ay nakatanggap ng mga nerf para bawasan ang kanilang dominasyon sa metagame. Ang pinsala sa Quill Spray ng Bristleback at mga bonus ng talento ay nabawasan, ang lifesteal ng Chaos Knight laban sa mga kilabot ay pinarusahan, at ang singil at mga ultimate na kakayahan ng Spirit Breaker ay nakakita ng tumaas na mga cooldown.

Q: Sinong mga bayani ng Agility at Intelligence ang na-buff?

A: Ang Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan, at Timbersaw ay nakatanggap ng mga buff upang pahusayin ang kanilang mga kasanayan at kakayahan, na ginagawa silang mas praktikal na mga opsyon sa laro.

Q: May mga item ba na na-nerf o na-buff?

A: Oo, ang mga sikat na item tulad ng Hand of Midas at Heart of Tarrasque ay na-nerfed, habang ang mga hindi gaanong ginagamit na fighting item tulad ng Eternal Shroud, Vladimir's Offering, at Pavise ay na-buff, na nagpapataas ng kanilang pagiging epektibo sa mga laban.