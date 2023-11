By

Pagmamay-ari ba ng Walmart ang AutoZone?

Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon ng ilang kalituhan at haka-haka tungkol sa pagmamay-ari ng AutoZone, isang sikat na automotive parts at accessories retailer. Ang isang karaniwang maling kuru-kuro ay ang Walmart, ang multinational retail corporation, ay nagmamay-ari ng AutoZone. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Hindi pagmamay-ari ng Walmart ang AutoZone, at magkahiwalay na entity ang dalawang kumpanya.

Ang AutoZone ay isang pampublikong kinakalakal na kumpanya na nagpapatakbo nang hiwalay mula sa Walmart. Itinatag ito noong 1979 at mula noon ay lumaki upang maging isa sa pinakamalaking retailer ng aftermarket na mga piyesa at accessories ng automotive sa United States. Sa mahigit 6,000 na tindahan sa buong bansa, itinatag ng AutoZone ang sarili bilang isang pupuntahan na destinasyon para sa mga mahilig sa kotse at mekanika ng DIY.

Sa kabilang banda, ang Walmart ay isang retail giant na nagpapatakbo ng malawak na hanay ng mga tindahan, kabilang ang mga supermarket, hypermarket, at department store. Bagama't nagbebenta ang Walmart ng mga produktong automotive, gaya ng langis ng motor, baterya ng kotse, at gulong, hindi nito pagmamay-ari ang AutoZone o anumang iba pang pangunahing retailer ng piyesa ng sasakyan.

FAQ:

T: Makakahanap ba ako ng mga piyesa ng sasakyan sa Walmart?

A: Oo, nag-aalok ang Walmart ng seleksyon ng mga piyesa at accessories ng sasakyan. Gayunpaman, para sa mas malawak na hanay at dalubhasang kadalubhasaan, ang AutoZone at iba pang dedikadong automotive retailer ay maaaring isang mas magandang opsyon.

Q: Mayroon bang anumang koneksyon sa pagitan ng Walmart at AutoZone?

A: Bagama't walang mga koneksyon sa pagmamay-ari sa pagitan ng dalawang kumpanya, nararapat na tandaan na ang AutoZone at Walmart ay maaaring magkaroon ng mga relasyon sa negosyo bilang mga supplier at distributor.

Q: Ang AutoZone ba ay isang subsidiary ng Walmart?

A: Hindi, ang AutoZone ay hindi isang subsidiary ng Walmart. Ito ay nagpapatakbo bilang isang independiyenteng kumpanya na may sariling pamamahala at mga shareholder.

Sa konklusyon, hindi pagmamay-ari ng Walmart ang AutoZone. Ang parehong mga kumpanya ay natatanging entity sa industriya ng tingi, na may AutoZone na nag-specialize sa mga piyesa at accessory ng sasakyan habang nag-aalok ang Walmart ng malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang ilang mga automotive na item. Mahalagang linawin ang mga maling kuru-kuro na ito upang matiyak na maibabahagi ang tumpak na impormasyon sa mga mamimili at mahilig.