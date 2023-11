By

May katulad ba ang Walmart?

Sa mundo ng online shopping, ang Amazon Prime ay naging kasingkahulugan ng kaginhawahan at mga perks. Sa mabilis nitong pagpapadala, mga eksklusibong deal, at pag-access sa mga serbisyo ng streaming, hindi nakakagulat na maraming mga customer ang dumagsa upang maging Prime member. Ngunit ano ang tungkol sa Walmart? Ang retail giant ba ay may katulad na alok upang makipagkumpitensya sa Amazon Prime? Alamin Natin.

Walmart+: Isang Pangunahing Kakumpitensya?

Inilunsad ng Walmart ang sarili nitong serbisyo sa subscription na tinatawag na Walmart+ noong Setyembre 2020. Bagama't nilalayon nitong magbigay ng katulad na karanasan sa Amazon Prime, may ilang pangunahing pagkakaiba. Nag-aalok ang Walmart+ ng walang limitasyong libreng paghahatid sa mga karapat-dapat na item mula sa mga tindahan, mga diskwento sa gasolina, at kaginhawaan ng Scan & Go sa mga piling tindahan. Gayunpaman, hindi kasama dito ang mga serbisyo ng streaming tulad ng Amazon Prime Video o streaming ng musika.

FAQ:

1. Magkano ang halaga ng Walmart+?

Ang membership sa Walmart+ ay nagkakahalaga ng $12.95 bawat buwan o $98 bawat taon, na ginagawa itong bahagyang mas mura kaysa sa taunang bayad ng Amazon Prime na $119.

2. Available ba ang Walmart+ kahit saan?

Available ang Walmart+ sa United States, ngunit ang pagkakaroon ng ilang partikular na feature ay maaaring mag-iba depende sa iyong lokasyon.

3. Ano ang mga pakinabang ng Walmart+?

Nag-aalok ang Walmart+ ng walang limitasyong libreng paghahatid sa mga karapat-dapat na item, mga diskwento sa gasolina sa mga kalahok na gasolinahan, at ang kaginhawahan ng Scan & Go para sa in-store na pamimili.

4. Maaari ko bang kanselahin ang aking membership sa Walmart+?

Oo, maaari mong kanselahin ang iyong membership sa Walmart+ anumang oras. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga bayarin sa membership ay hindi maibabalik.

Paghihinuha:

Bagama't nag-aalok ang Walmart+ ng ilang mga perk na maaaring karibal sa Amazon Prime, kulang ito sa mga tuntunin ng mga serbisyo ng streaming. Kung pangunahing naghahanap ka ng mabilis na pagpapadala at mga benepisyo sa tindahan, maaaring maging angkop na alternatibo ang Walmart+. Gayunpaman, kung interesado ka sa isang mas komprehensibong pakete na may kasamang streaming entertainment, ang Amazon Prime ay nananatiling nangungunang pagpipilian. Sa huli, ang desisyon sa pagitan ng dalawa ay depende sa iyong mga personal na kagustuhan at pangangailangan.