Pinipigilan ka ba ng bakuna sa shingles na makakuha ng shingles?

Pinipigilan ka ba ng Bakuna sa Shingles sa Pagkuha ng Shingles?

Ang mga shingles, na kilala rin bilang herpes zoster, ay isang masakit na impeksyon sa viral na dulot ng varicella-zoster virus, ang parehong virus na nagdudulot ng bulutong-tubig. Karaniwang nakakaapekto ito sa mga matatanda at indibidwal na may mahinang immune system. Ang mabuting balita ay mayroong magagamit na bakuna upang maiwasan ang mga shingles, ngunit ginagarantiyahan ba nito ang kumpletong proteksyon? Suriin natin ang tanong na ito at tuklasin ang mga katotohanan.

Ang bakuna sa shingles, na kilala bilang Zostavax, ay malawakang ginagamit mula noong aprubahan ito ng Food and Drug Administration (FDA) noong 2006. Gayunpaman, noong 2017, isang mas epektibong bakuna na tinatawag na Shingrix ang ipinakilala, na ngayon ay mas pinili para maiwasan ang shingles. . Gumagana ang parehong mga bakuna sa pamamagitan ng pagpapalakas ng tugon ng immune system sa varicella-zoster virus.

Habang ang bakuna sa shingles ay makabuluhang binabawasan ang panganib na magkaroon ng shingles, hindi ito nagbibigay ng kumpletong kaligtasan sa sakit. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ang bakunang Shingrix ay humigit-kumulang 90% na epektibo sa pagpigil sa mga shingles. Nangangahulugan ito na kahit na nabakunahan ka, mayroon pa ring maliit na pagkakataon na maaari kang magkaroon ng impeksyon. Gayunpaman, kung magkakaroon ka ng shingles pagkatapos mabakunahan, ang mga sintomas ay kadalasang mas banayad at ang tagal ng sakit ay mas maikli.

FAQ:

Q: Sino ang dapat magpabakuna sa shingles?

A: Inirerekomenda ng CDC na ang mga nasa hustong gulang na 50 taong gulang at mas matanda ay tumanggap ng bakunang Shingrix, hindi alintana kung sila ay nagkaroon ng shingles dati o nakatanggap ng nakaraang bakuna, Zostavax.

T: Ilang dosis ng bakuna ang kailangan?

A: Ang bakunang Shingrix ay ibinibigay sa dalawang dosis, na ang pangalawang dosis ay ibinibigay 2 hanggang 6 na buwan pagkatapos ng unang dosis.

Q: May side effect ba?

A: Tulad ng anumang bakuna, ang bakuna sa shingles ay maaaring magdulot ng mga side effect, kabilang ang pananakit sa lugar ng iniksyon, pananakit ng kalamnan, pagkapagod, at pananakit ng ulo. Ang mga side effect na ito ay kadalasang banayad at pansamantala.

Sa konklusyon, habang ang bakuna sa shingles ay hindi ginagarantiyahan ang kumpletong proteksyon laban sa shingles, ito ay lubos na epektibo sa pagbabawas ng panganib na magkaroon ng impeksyon. Ang pagpapabakuna ay mahigpit na inirerekomenda para sa mga indibidwal na may edad na 50 at mas matanda upang mabawasan ang kalubhaan at tagal ng mga sintomas ng shingles. Kumonsulta sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang matukoy kung ang bakuna sa shingles ay tama para sa iyo.