By

Nagsisimula ba ang COVID sa pananakit ng lalamunan?

Sa gitna ng patuloy na pandemya ng COVID-19, mahalagang manatiling may kaalaman tungkol sa iba't ibang sintomas na nauugnay sa virus. Bagama't ang lagnat, ubo, at igsi ng paghinga ay karaniwang kilalang mga senyales ng COVID-19, nagkaroon ng ilang haka-haka tungkol sa kung ang namamagang lalamunan ay maaari ding maging maagang tagapagpahiwatig. Suriin natin ang paksang ito at ihiwalay ang katotohanan sa fiction.

Ano ang COVID-19?

Ang COVID-19, maikli para sa coronavirus disease 2019, ay isang lubhang nakakahawa na sakit sa paghinga na dulot ng nobelang coronavirus SARS-CoV-2. Una itong lumitaw sa Wuhan, China, noong huling bahagi ng 2019 at mula noon ay kumalat na sa buong mundo, na humahantong sa milyun-milyong impeksyon at pagkamatay.

Mga unang sintomas ng COVID-19

Ang pinakamadalas na naiulat na maagang sintomas ng COVID-19 ay ang lagnat, tuyong ubo, at pagkapagod. Gayunpaman, habang ang virus ay patuloy na pinag-aaralan, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga sintomas ay maaaring mag-iba nang malaki sa mga indibidwal. Ang ilang mga tao ay maaaring makaranas ng namamagang lalamunan bilang isa sa mga unang palatandaan ng impeksiyon.

Karaniwang sintomas ba ang namamagang lalamunan?

Habang ang namamagang lalamunan ay hindi kasingkaraniwan ng lagnat o ubo, ito ay naobserbahan sa malaking bilang ng mga kaso ng COVID-19. Ayon sa World Health Organization (WHO), humigit-kumulang 13.9% ng mga pasyente ang nakakaranas ng pananakit ng lalamunan bilang isang maagang sintomas. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pananakit ng lalamunan lamang ay hindi sapat upang kumpirmahin ang diagnosis ng COVID-19, dahil maaari rin itong sanhi ng iba pang mga salik gaya ng mga allergy o karaniwang sipon.

Kailan ka dapat mag-alala?

Kung nagkakaroon ka ng namamagang lalamunan, mahalagang subaybayan nang mabuti ang iyong mga sintomas. Kung ito ay sinamahan ng iba pang karaniwang sintomas ng COVID-19, tulad ng lagnat, ubo, o pagkawala ng lasa o amoy, ipinapayong humingi ng medikal na atensyon at magpasuri para sa virus. Bukod pa rito, kung nakipag-ugnayan ka nang malapit sa isang taong nagpositibo sa COVID-19, mahalagang magpasuri anuman ang iyong mga sintomas.

Sa pagtatapos

Bagama't ang namamagang lalamunan ay maaaring isang maagang sintomas ng COVID-19, hindi ito kasing laganap ng lagnat o ubo. Kung nakakaranas ka ng pananakit ng lalamunan kasama ng iba pang karaniwang sintomas, mahalagang magsagawa ng naaangkop na pag-iingat, tulad ng pag-ihiwalay sa sarili at pagpapasuri. Tandaan na sundin ang mga alituntuning ibinigay ng mga awtoridad sa kalusugan at manatiling mapagbantay upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba mula sa pagkalat ng virus.