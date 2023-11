Makukuha mo ba ang iyong 401k kung huminto ka sa Walmart?

Pagdating sa pagtitipid sa pagreretiro, maraming empleyado ang umaasa sa kanilang 401k na planong itinataguyod ng employer para masigurado ang kanilang pinansiyal na hinaharap. Gayunpaman, ano ang mangyayari sa iyong 401k kung magpasya kang umalis sa iyong trabaho sa Walmart? Tuklasin natin ang tanong na ito at magbigay ng kaunting kalinawan sa usapin.

Ano ang isang 401k?

Ang 401k ay isang retirement savings plan na inaalok ng mga employer sa kanilang mga empleyado. Pinapayagan nito ang mga indibidwal na mag-ambag ng isang bahagi ng kanilang suweldo sa isang account sa pamumuhunan na may pakinabang sa buwis. Ang mga employer ay madalas na tumutugma sa isang porsyento ng mga kontribusyon na ito, na tumutulong sa mga empleyado na mapalago ang kanilang mga ipon sa pagreretiro nang mas mabilis.

Ano ang mangyayari sa iyong 401k kung huminto ka sa Walmart?

Kung aalis ka sa iyong trabaho sa Walmart, mayroon kang ilang mga opsyon para sa iyong 401k. Maaari mong piliing iwanan ito kung nasaan ito, ibig sabihin, maaari mong panatilihing naka-invest ang iyong mga pondo sa Walmart 401k plan. Bilang kahalili, maaari mo itong i-roll sa isang Individual Retirement Account (IRA) o ilipat ito sa plano sa pagreretiro ng iyong bagong employer, kung karapat-dapat.

Maaari mo bang i-cash out ang iyong 401k kung huminto ka sa Walmart?

Oo, maaari mong i-cash out ang iyong 401k kung huminto ka sa Walmart. Gayunpaman, ito ay karaniwang hindi inirerekomenda dahil sa mga potensyal na implikasyon sa buwis at mga parusa. Ang pag-cash out ng iyong 401k bago umabot sa edad ng pagreretiro (59 ½ taong gulang) ay maaaring magresulta sa income tax na dapat bayaran sa halaga ng withdrawal, gayundin ng 10% early withdrawal penalty.

Ano ang mga pakinabang ng pag-roll sa iyong 401k?

Ang paglipat sa iyong 401k sa isang IRA o plano sa pagreretiro ng ibang employer ay nag-aalok ng ilang mga pakinabang. Una, pinapayagan nito ang iyong mga matitipid sa pagreretiro na magpatuloy sa paglaki na ipinagpaliban ng buwis. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iyong mga retirement account, maaari kang magkaroon ng mas malinaw na pangkalahatang-ideya ng iyong mga pamumuhunan at potensyal na bawasan ang mga administratibong bayarin.

Sa konklusyon, kung magpasya kang umalis sa Walmart, mayroon kang mga opsyon para sa iyong 401k. Napakahalaga na maingat na isaalang-alang ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos para sa iyong pinansiyal na hinaharap. Ang pagkonsulta sa isang financial advisor ay maaaring magbigay ng personalized na patnubay batay sa iyong mga partikular na sitwasyon. Tandaan, ang iyong 401k ay isang mahalagang tool para sa pag-secure ng komportableng pagreretiro, kaya gumawa ng matalinong mga pagpapasya upang mapakinabangan ang mga benepisyo nito.