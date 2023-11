Marami ka bang ubo sa COVID?

Habang patuloy na nakakaapekto ang pandemya ng COVID-19 sa mga komunidad sa buong mundo, napakahalaga na manatiling may kaalaman tungkol sa mga sintomas na nauugnay sa virus. Ang isang karaniwang tanong na lumalabas ay kung ang patuloy na pag-ubo ay isang laganap na sintomas ng COVID-19. Sa artikulong ito, tutuklasin namin ang kaugnayan sa pagitan ng COVID-19 at pag-ubo, na nagbibigay sa iyo ng kinakailangang impormasyon para mas maunawaan ang aspetong ito ng virus.

Ano ang COVID-19?

Ang COVID-19, maikli para sa coronavirus disease 2019, ay isang nakakahawang sakit na dulot ng severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pangunahing kumakalat ito sa pamamagitan ng respiratory droplets kapag umuubo, bumahin, o nagsasalita ang isang taong may impeksyon.

Ang pag-ubo ba ay karaniwang sintomas ng COVID-19?

Oo, ang pag-ubo ay talagang karaniwang sintomas ng COVID-19. Ayon sa World Health Organization (WHO), humigit-kumulang 60-80% ng mga pasyente ng COVID-19 ang nakakaranas ng tuyong ubo. Ang patuloy na pag-ubo na ito ay maaaring sinamahan ng iba pang mga sintomas tulad ng lagnat, pagkapagod, pananakit ng lalamunan, at igsi ng paghinga.

Bakit nagdudulot ng ubo ang COVID-19?

Kapag ang SARS-CoV-2 virus ay pumasok sa katawan, pangunahing pinupuntirya nito ang respiratory system. Ang virus ay nakahahawa sa mga selulang nakalinya sa mga daanan ng hangin, na humahantong sa pamamaga at pangangati. Ang pangangati na ito ay nagpapalitaw sa natural na mekanismo ng depensa ng katawan, na nagreresulta sa pag-ubo habang sinusubukan ng katawan na linisin ang mga daanan ng hangin.

Ang pag-ubo lang ba ang sintomas ng COVID-19?

Hindi, hindi lang pag-ubo ang sintomas ng COVID-19. Ang virus ay maaaring magdulot ng iba't ibang sintomas, kabilang ang lagnat, pagkapagod, pananakit ng katawan, pananakit ng lalamunan, pagkawala ng lasa o amoy, at igsi ng paghinga. Mahalagang tandaan na ang mga indibidwal ay maaaring makaranas ng iba't ibang antas ng mga sintomas, na ang ilan ay asymptomatic carriers.

Kailan ako dapat mag-alala tungkol sa aking ubo?

Kung magkakaroon ka ng bago o patuloy na ubo, ipinapayong humingi ng medikal na payo, lalo na kung nakipag-ugnayan ka sa isang taong nagpositibo sa COVID-19 o kung naglakbay ka kamakailan sa isang lugar na may mataas na bilang ng mga kaso. Ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay maaaring magbigay ng gabay sa pagsusuri at mga karagdagang hakbang na gagawin.

Sa konklusyon, habang ang pag-ubo ay karaniwang sintomas ng COVID-19, mahalagang isaalang-alang ang iba pang nauugnay na sintomas at humingi ng medikal na payo kung nag-aalala ka. Manatiling may kaalaman, sundin ang mga alituntunin sa pampublikong kalusugan, at unahin ang iyong kalusugan at ang kapakanan ng mga nasa paligid mo.