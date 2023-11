By

Kailangan ko ba ng 3rd shingles vaccine?

Habang patuloy na nangingibabaw ang pandemya ng COVID-19 sa mga headline, mahalagang huwag kalimutan ang tungkol sa iba pang alalahanin sa kalusugan. Ang isa sa mga alalahanin ay ang mga shingles, isang masakit na impeksyon sa viral na dulot ng varicella-zoster virus, na nagdudulot din ng bulutong-tubig. Inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na ang mga nasa hustong gulang na 50 at mas matanda ay tumanggap ng dalawang dosis ng bakuna sa shingles, na kilala bilang Shingrix, upang maprotektahan laban sa potensyal na nakakapanghinang kondisyong ito. Gayunpaman, ang isang karaniwang tanong na lumalabas ay kung kinakailangan ang ikatlong dosis. Tuklasin pa natin ang paksang ito.

Ano ang bakuna sa shingles?

Ang bakuna sa shingles, Shingrix, ay isang napakabisang bakuna na tumutulong na maiwasan ang mga shingles at ang mga komplikasyon nito. Ito ay ibinibigay sa dalawang dosis, na ang pangalawang dosis ay ibinibigay dalawa hanggang anim na buwan pagkatapos ng una. Inirerekomenda ang Shingrix para sa mga nasa hustong gulang na 50 taong gulang at mas matanda, kahit na dati silang nagkaroon ng shingles o nakatanggap ng mas lumang shingles vaccine, Zostavax.

Bakit maaaring kailanganin ang ikatlong dosis?

Habang ang dalawang dosis na regimen ng Shingrix ay nagbibigay ng malakas na proteksyon laban sa shingles, ipinakita ng mga pag-aaral na maaaring bumaba ang pagiging epektibo ng bakuna sa paglipas ng panahon. Kasalukuyang inirerekomenda ng CDC na ang mga indibidwal na katamtaman o malubhang immunocompromised ay tumanggap ng ikatlong dosis ng bakuna pagkatapos makumpleto ang unang serye ng dalawang dosis. Ang karagdagang dosis na ito ay naglalayong pahusayin at pahabain ang immune response, na nagbibigay ng patuloy na proteksyon laban sa shingles.

Sino ang dapat isaalang-alang ang ikatlong dosis?

Partikular na inirerekomenda ng CDC ang ikatlong dosis ng Shingrix para sa mga indibidwal na sumailalim sa solid organ transplantation, hematopoietic stem cell transplantation, o na-diagnose na may mga kondisyon na lubhang nagpapahina sa immune system. Mahalagang kumunsulta sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang matukoy kung nabibilang ka sa kategoryang ito at kung ang ikatlong dosis ay angkop para sa iyo.

Konklusyon

Habang ang karamihan ng mga indibidwal ay hindi mangangailangan ng ikatlong dosis ng bakuna sa shingles, ang mga taong immunocompromised ay maaaring makinabang mula sa karagdagang proteksyon na ibinibigay nito. Gaya ng nakasanayan, mahalagang kumunsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na maaaring masuri ang iyong mga indibidwal na kalagayan at magbigay ng mga personalized na rekomendasyon. Manatiling may kaalaman, manatiling protektado, at unahin ang iyong kalusugan.