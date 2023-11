By

Mananatili ba sa iCloud ang mga tinanggal na app?

Sa panahon ng mga smartphone, lubos tayong umaasa sa mga mobile application para pasimplehin ang ating buhay. Mula sa mga platform ng social media hanggang sa mga tool sa pagiging produktibo, ang mga app na ito ay naging mahalagang bahagi ng aming mga pang-araw-araw na gawain. Gayunpaman, habang lumalaki ang aming mga koleksyon ng app, gayundin ang pangangailangang pamahalaan at ayusin ang mga ito. Madalas itong humahantong sa pagtanggal ng mga app na hindi na kailangan o madalas na ginagamit. Ngunit ano ang mangyayari sa mga tinanggal na app na ito? Nananatili ba sila sa iCloud?

Pag-unawa sa iCloud

Bago suriin ang kapalaran ng mga tinanggal na app, unawain muna natin kung ano ang iCloud. Ang iCloud ay isang cloud storage at computing service na ibinigay ng Apple Inc. Nagbibigay-daan ito sa mga user na iimbak ang kanilang data, kabilang ang mga larawan, video, dokumento, at data ng app, sa mga malalayong server. Nagbibigay-daan ito sa tuluy-tuloy na pag-synchronize sa maraming device, na tinitiyak na maa-access ang iyong data kahit saan.

Ang kapalaran ng mga tinanggal na apps

Kapag nag-delete ka ng app sa iyong iPhone o iPad, mahalagang tandaan na ang app mismo ay aalisin sa iyong device. Gayunpaman, maaari pa ring maimbak ang data ng app sa iCloud, depende sa iyong mga setting. Bilang default, bina-back up ng iCloud ang data ng iyong device, kabilang ang data ng app, maliban kung partikular mong hindi pinagana ang feature na ito.

FAQ

T: Paano ko malalaman kung nasa iCloud pa rin ang aking mga tinanggal na app?

A: Upang tingnan kung nasa iCloud pa rin ang iyong mga tinanggal na app, pumunta sa Mga Setting sa iyong iOS device, i-tap ang iyong Apple ID sa itaas, piliin ang iCloud, at pagkatapos ay i-tap ang Manage Storage. Mula doon, makikita mo ang isang listahan ng mga app na may data na nakaimbak sa iCloud.

T: Maaari ko bang tanggalin ang data ng app mula sa iCloud?

A: Oo, maaari mong tanggalin ang data ng app mula sa iCloud. Upang gawin ito, pumunta sa Mga Setting, i-tap ang iyong Apple ID, piliin ang iCloud, at pagkatapos ay i-tap ang Manage Storage. Mula doon, maaari kang pumili ng mga indibidwal na app at tanggalin ang kanilang data mula sa iCloud.

T: Makakaapekto ba sa aking device ang pagtanggal ng data ng app mula sa iCloud?

A: Ang pagtanggal ng data ng app mula sa iCloud ay hindi direktang makakaapekto sa iyong device. Gayunpaman, aalisin nito ang data na nauugnay sa app mula sa iCloud, na nangangahulugang maaari kang mawalan ng access sa data na iyon sa iba pang mga device na naka-link sa iyong iCloud account.

Bilang konklusyon, habang ang mga app mismo ay inalis mula sa iyong device kapag tinanggal mo ang mga ito, ang data ng app ay maaari pa ring maimbak sa iCloud. Mahalagang pamahalaan ang iyong iCloud storage at tanggalin ang data ng app kung hindi mo na ito kailangan para magbakante ng espasyo at matiyak na maayos ang iyong data.