Bagong Game Studios Shine sa TIGA Awards 2023

Ang UK trade body na TIGA ay nagdaos kamakailan ng kanilang taunang seremonya ng parangal, na pinarangalan ang mga natatanging tagumpay sa industriya ng paglalaro. Ipinakita ng mga parangal ngayong taon ang inobasyon at pagkamalikhain ng mga umuusbong na studio ng laro, na itinatampok ang kanilang mga kontribusyon sa patuloy na umuusbong na landscape ng paglalaro.

Umuusbong na nagwagi mula sa seremonya ay ang Dlala Studios, na nag-claim ng prestihiyosong Game of the Year award para sa kanilang kaakit-akit na paglikha, ang Disney Illusion Island. Ang kaakit-akit na larong ito ay hindi lamang nakakuha ng pinakamataas na karangalan ngunit nasungkit din ang pamagat ng Pinakamahusay na Larong Panlipunan, na nakakabighani ng mga manlalaro sa nakaka-engganyong gameplay at nakakabighaning storyline.

Ustwo Games ang lumabas bilang isa pang kapansin-pansing nagwagi, na nakakuha ng pagkilala sa dalawang kategorya. Sa kanilang larong nakapag-iisip, ang Desta: The Memories Between, Ustwo Games ay hindi lamang nanalo ng Diversity Award kundi nakatanggap din ng Creativity in Games accolade. Ang Desta: The Memories Between ay sumasalamin sa mga bagong dimensyon ng pagkukuwento, na nag-aalok sa mga manlalaro ng bago at nakaka-engganyong karanasan sa paglalaro.

Ang Sumo Digital, isang kilalang studio na kilala sa pambihirang craftsmanship nito, ay nakakuha ng Best Large Studio award, isang testamento sa kanilang dedikasyon at talento. Bukod pa rito, inangkin din nila ang karangalan na maging unang tatanggap ng bagong kategoryang Best Talent Development Initiative. Ang pangako ng Sumo Digital sa pag-aalaga ng talento at pagpapaunlad ng paglago sa loob ng industriya ay nakakuha ng karapat-dapat na pagkilala.

Ang TIGA Awards 2023 ay nagpakilala ng dalawang bagong kategorya upang ipagdiwang ang kahusayan sa iba't ibang lugar. Nanalo ang Playground Games ng Commitment to Workplace Wellbeing Award, na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagpapaunlad ng positibong kapaligiran sa trabaho. Samantala, pinarangalan ang Rocksteady Studios ng Commitment to ESG award para sa kanilang napapanatiling at responsableng mga kasanayan.

Ang pagkilala ay lumampas sa mga studio hanggang sa mga kahanga-hangang indibidwal na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa industriya ng paglalaro. Ang Direktor ng HR ng Playground Games, si Geraldine Cross, ay tumanggap ng Outstanding Individual Award, na kinikilala ang kanyang pambihirang pamumuno at mga kontribusyon sa tagumpay ng kumpanya. Itinanghal ang Flix Interactive CEO na si John Tearle ng Outstanding Leadership Award, na kinikilala ang kanyang visionary approach sa pagbuo ng laro.

Ang seremonya ng TIGA Awards 2023 ay isang matunog na tagumpay, na may higit sa 350 mga dumalo na nagtipon sa prestihiyosong Troxy London. Ang mga nanalo sa taong ito ay kumakatawan sa isang bagong alon ng talento at inobasyon sa industriya ng paglalaro, na nagtutulak sa mga hangganan at nakakaakit ng mga manlalaro sa buong mundo.

FAQs

1. Ano ang TIGA Awards?

Ang TIGA Awards ay isang taunang kaganapan na kumikilala sa kahusayan at pagbabago sa loob ng industriya ng pasugalan sa UK.

2. Aling laro ang nanalo ng Game of the Year award sa TIGA Awards 2023?

Ang Disney Illusion Island, na binuo ng Dlala Studios, ay kinoronahan bilang Game of the Year sa TIGA Awards 2023.

3. Aling studio ang nanalo ng Best Small Studio award?

Ang Best Small Studio award ay napunta sa Dlala Studios para sa kanilang mga kahanga-hangang kontribusyon sa industriya ng paglalaro.

4. Sino ang nanalo ng parangal sa Creativity in Games?

Ang Ustwo Games ay pinarangalan ng Creativity in Games award para sa kanilang kaakit-akit na paglikha, Desta: The Memories Between.

5. Aling studio ang nakakuha ng Best Talent Development Initiative award?

Ang Sumo Digital ang naging unang recipient ng Best Talent Development Initiative award sa TIGA Awards 2023, na nagpapakita ng kanilang pangako sa pag-aalaga ng talento sa industriya ng gaming.