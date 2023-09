Inihayag ng Publisher Aniplex ang isang bagong board game-style na laro na pinamagatang Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! para sa Nintendo Switch. Nakatakdang ipalabas sa 2024, ang larong ito ay batay sa sikat na sikat na anime at manga series na Demon Slayer. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ito ay magagamit lamang sa Japan.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! sumusunod sa unang video game adaptation ng franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, na inilunsad noong 2021 at dumating sa Nintendo Switch noong 2022. Habang ang mga detalye tungkol sa Mezase! Saikyou Taishi! kasalukuyang limitado, ang trailer ng anunsyo at ang opisyal na website ng Demon Slayer ay nag-aalok ng mga sulyap sa kung ano ang maaaring asahan ng mga manlalaro.

Hindi tulad ng nakaraang fighting game adaptation, Mezase! Saikyou Taishi! mukhang mas nakatutok sa isang karanasang tulad ng board game, na posibleng makakuha ng inspirasyon mula sa sikat na serye ng Mario Party. Bagama't hindi pa inihayag ang mga partikular na mekanika ng gameplay, maaaring asahan ng mga tagahanga ng Demon Slayer ang isang nakaka-engganyong at nakakaengganyong karanasan na katulad ng mahusay na natanggap na larong panlaban.

Habang ang isang western release ay hindi pa nakumpirma, may pag-asa na ang mga tagahanga sa labas ng Japan ay magkakaroon din ng pagkakataon na tangkilikin ang Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Maaaring ibahagi ng mga mahilig sa Demon Slayer ang kanilang kasabikan at pag-asam para sa laro sa mga komento.

